A Londra, Chiara Ferragni svela il segreto dei suoi capelli forti e sani. E senza filtri è ancora più bella.

“A Londra per celebrare il lancio di Goa Organics nel Regno Unito. Sto usando i loro prodotti da due anni e i miei capelli stanno crescendo sani e li ho fatti crescere ancora più a lungo. Sono così felice di far parte di questo nuovo capitolo. Congratulazioni ad Alejandro e Mar, i fondatori del marchio e due persone bellissime”.

Così via social da Londra, nei giorni scorsi, postava Chiara Ferragni, imprenditrice digitale cremonese sempre in tour, per il suo lavoro, tornato in ascesa luminosa, dopo un periodo buio.

A proposito, ma ci avete fatto caso che, la bellissima, lanciata, innamorata (di Josè Hernandez) Chiara Ferragni, alla grandissima, continua a mostrarsi con poco trucco, o addirittura al naturale? E in questa versione: senza filtri eccessivi, Chiara da Cremona è un incanto.

Stefano Mauri