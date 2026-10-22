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A Londra, Chiara Ferragni svela il segreto dei suoi capelli forti e sani. E senza filtri è ancora più bella.

L'imprenditrice digitale cremonese sta vivendo un bel periodo di crescita professionale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Ottobre 2026
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“A Londra per celebrare il lancio di Goa Organics nel Regno Unito. Sto usando i loro prodotti da due anni e i miei capelli stanno crescendo sani e li ho fatti crescere ancora più a lungo. Sono così felice di far parte di questo nuovo capitolo. Congratulazioni ad Alejandro e Mar, i fondatori del marchio e due persone bellissime”.

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Foto da Instagram

Così via social da Londra, nei giorni scorsi, postava Chiara Ferragni, imprenditrice digitale cremonese sempre in tour, per il suo lavoro, tornato in ascesa luminosa, dopo un periodo buio.

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Foto da Instagram

A proposito, ma ci avete fatto caso che, la bellissima, lanciata, innamorata (di Josè Hernandez)  Chiara Ferragni, alla grandissima, continua a mostrarsi con poco trucco, o addirittura al naturale? E in questa versione: senza filtri eccessivi, Chiara da Cremona è un incanto.

 

Stefano Mauri   

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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