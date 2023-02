Il giallo degli ufo non è chiuso: cosa c’era davvero sui cieli americani?

L’incredibile mistero continua a tenere banco negli Stati Uniti, dopo l’abbattimento di tre ufo sui cieli americani. Un generale aveva dichiarato di non escludere che si trattasse di alieni

Dopo giorni di tentennamenti, le autorità hanno infine ammesso di aver abbattuto con un missile da 400 mila dollari un semplice pallone da 12 dollari.

Ma la spiegazione desta enormi perplessità e fa pensare ad un tentativo di insabbiare il caso. Ecco perché

Gli alieni sono tra noi? Tutto è cominciato dopo l’abbattimento del pallone spia cinese sui cieli americani. Per Pechino era semplicemente un pallone per i rilevamenti meteorologici, per gli Stati Uniti un apparecchio per monitorare le tecnologie americane.

È poco dopo, in un weekend quasi surreale, che i radar hanno individuato tre ufo: due sugli Stati Uniti, Alaska e Michigan, l’altro sul Canada. Che cosa fossero ancora non lo sa nessuno. E anzi, la spiegazione ufficiale lascia pensare che tuttora gli americani non sappiano da che parte girarsi.

Ufo dalla forma ottagonale

Quello sul Canada aveva una struttura ottagonale, senza apparentemente carico utile e capacità di sorveglianza ed era stato avvistato inizialmente in Montana. Altre spie cinesi? Non è chiaro, perchè Pechino lanciava un identico allarme nelle stesse ore per un ufo sopra le acque del Mar Giallo, vicino alla costa della città di Rizhao, nella provincia di Shandong.

Lo scriveva su Twitter il quoitidiano comunista cinese Global Times, con un appello delle autorità: «Qualora dovessero cadere oggetti vicino alle imbarcazioni, preghiamo di aiutare a scattare foto per raccogliere prove». Che cosa vola allora sui cieli americani? Stati Uniti e Canada ordinano l’abbattimento. L’ufo fatto distruggere sul lago Huron da Joe Biden volava a 6100 metri e la motivazione ufficiale per distruggerlo è che avrebbe potuto interferire con il traffico aereo.

Tuttavia il generale Glen D. VanHerck, comandante del Northern Command dell’Air Force, dichiara in conferenza stampa che si trattava di un oggetto alimentato da «una forma di propulsione». E ancora «Quello che stiamo vedendo sono oggetti molto, molto piccoli che producono una sezione radar molto, molto bassa. Lascerò che la comunità dell’intelligence e la comunità del controspionaggio indaghino e capiscono».

«Alieni?» gli viene chiesto. «Non escludo nulla a questo punto». Apriti cielo.

Il panico

La questione arriva ai piani alti. Come riporta il Wall Street Journal, al senatore repubblicano Mitt Romney, che esclude categoricamente che si tratti di alieni, risponde a muso duro il collega Rick Scott: «Come fai a saperlo? Non credo che tu abbia abbastanza informazioni per dirlo».

Gli elettori sommergono di domande i politici come nel luglio 1952, quando una serie di avvistamenti di luci intense indusse le autorità a far decollare i jet F-94 dalla base aeronautica di New Castle, nel Delaware. Senza però trovare nulla. C’è chi chiede un’inchiesta bipartisan di democratici e repubblicani. E chi un discorso alla nazione di Joe Biden, che infine arriva, come le spiegazioni ufficiali. Ma destano enormi perplessità.

Un pallone da 12 dollari?

Che cosa dicono infatti le autorità? Che uno degli ufo abbattuti con un missile da 400 mila dollari, centrato non al primo, ma al secondo colpo, altro non era che un pallone da 12 dollari di un club di appassionati dell’Illinois, che infatti non riusciva più a trovarlo. Per Biden gli oggetti «molto probabilmente erano legati a società private, istituti ricreativi o di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche». Ma le spiegazioni non soddisfano.

Primo, perché allo studio dei resti sono stati messi, scrive sempre il Wall Street Journal, il Pentagono, la Federal Aviation Administration, il Department of Homeland Security e altre agenzie governative. E si mettono al lavoro tutte queste agenzie su un pallone da 12 dollari?

Secondo: è stato diffuso l’audio dei piloti degli F-16 Falcons della Wisconsin Air National Guard che hanno abbattuto gli ufo. E sono 24 minuti di giallo in cui nessuno di loro sa dire, pur vedendolo con i propri occhi, di cosa si tratti: «Sembra qualcosa… c’è una specie di oggetto disteso nell’aria. È difficile da dire, è piuttosto piccolo». E ancora: «Posso sicuramente vedere i fili che pendono in basso, ma non vedo nient’altro … È piuttosto piccolo, non so, delle dimensioni di, come un veicolo a quattro ruote o qualcosa del genere».

L’audio dei piloti:

I piloti degli F-16 non sanno nemmeno riconoscere un pallone di un club di appassionati?

E sparano così su un obiettivo tanto banale non uno, ma due missili da 400 mila dollari?

Terzo: a gennaio era stato diffuso il rapporto governativo sugli ufo segnalati non da gente comune, ma da parte di piloti della Marina e dell’Aeronautica. Su 510, ben 366 di questi riguardano segnalazioni cominciate a marzo 2021. E quelli che non hanno spiegazione (non si sa cosa siano, da dove arrivino e se ne ignorano propulsione e movimenti) sono addirittura 171.

E il punto non è ovviamente capire solo se si tratti di alieni: il punto è che è stato dimostrato che i cieli americani sono facilmente penetrabili. E che gli Stati Uniti si stanno trovando di fronte a tecnologie o oggetti che non conoscono, forse russe o cinesi. O chissà.

Per questo, forse, liquidare la vicenda come un pallone da 12 dollari mentre si cerca una soluzione può placare il panico.

