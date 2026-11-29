Da mesi, nel toto nomi del Festival di Sanremo 2027, figura quello di Emma Marrone. Tanti, o meglio, mi ci metto dentro pure io: tutti, vorremmo Emma all’Ariston e, secondo qualche sussurro, sembrerebbe che Stefano De Martino sia riuscito a convincere l’artista a essere della partita. Ricordate? L’ultima volta di Emma Marrone al festival risale al 2024 con “Apnea” con cui si era piazzata al quattordicesimo posto. E ancora oggi, la canzone sanremese della Rocker d’Italia, viaggia forte, fa cantare, ballare ed emozionare.
Il cast dei big in gara a “Sanremo 77” sarà annunciato venerdì 11 dicembre, alle 21.30, su Rai Uno. nel corso di “Sarà Sanremo”, finale di Sanremo Giovani, durante la quale il pubblico conoscerà anche il vincitore delle nuove proposte.
Stefano Mauri