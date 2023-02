Ufo abbattuto dagli Usa, l’audio choc dei piloti: “Non sappiamo cosa sia” – ASCOLTA

È stato rilasciato il drammatico audio dei piloti degli F-16 che hanno abbattuto l’ultimo ufo sui cieli americani, sul lago Huron, già diffuso dal New York Post: 24 minuti di giallo puro. Ecco cosa dicono

Che cos’era davvero l’ufo abbattuto dagli Stati Uniti sopra il lago Huron? L’aviazione ha rilasciato l’audio drammatico dei due piloti degli F-16 Falcons della Wisconsin Air National Guard che lo hanno fatto esplodere centrandolo solo con un secondo missile, in un’operazione che secono il Daily Star è costata quasi un milione di dollari.

Le parole del generale VanHerck

E dall’audio è più chiaro il motivo per il quale il generale Glen D. VanHerck, comandante del Northern Command dell’Air Force, abbia dichiarato in conferenza stampa di non poter escludere che si trattasse addirittura di alieni: c’è davvero da restare sbigottiti. Pubblicato su Youtube, è stato diffuso anche dal New York Post .

E si tratta di 24 minuti ad alta tensione: puro giallo.

I due piloti in cabina discutono del misterioso oggetto. E, non appena lo individuano, uno dice: «Non lo definirei davvero un pallone… non so cosa… posso vederlo fuori con i miei occhi».

E ancora: «Sembra qualcosa… c’è una specie di oggetto disteso nell’aria. È difficile da dire, è piuttosto piccolo». C’è infatti un bagliore nell’abitacolo che impedisce una visuale giusta.

L’altro afferma di non poter confermare se sia «metallico o cosa. Riesco a vedere, tipo, delle linee che scendono sotto, ma non riesco a vedere nulla sotto di esso… è decisamente più piccolo di un’auto».

Ancora voci dalla cabina di pilotaggio: «È un po’ nerastro. Sembra come un contenitore. Non posso davvero dire quale sia la forma».

E ancora: «La sua dimensione, sarebbe una sfida… è così lento e così piccolo, non riesco proprio a vederlo perché è troppo vicino».

E di nuovo: «Lo chiamerò pallone. Posso sicuramente vedere i fili che pendono in basso, ma non vedo nient’altro … È piuttosto piccolo, non so, delle dimensioni di, come un veicolo a quattro ruote o qualcosa del genere».

Il giallo continua.

