Senza dubbio, è senza nulla togliere agli altri artisti in campo, Emma Marrone e Annalisa hanno infiammato l’Arena di Verona, cantando “Femme Fatale” in occasione dell’evento “Una Nessuna centomila”.
Annalisa ha poi regalato emozioni e magia proponendo il suo pezzo o “Esibizionista”, in una versione particolare. O meglio, spettacolare.
Nei giorni scorsi, in merito al suo primo concerto dal vivo allo stadio di San Siro a Milano, il prossimo 12 giugno, così si è espressa la Pop Star italiana: “Sarà la notte della mia ultima trasformazione, con una metamorfosi che si completerà nei prossimi mesi e raccoglierà l’eredità di tutte le Annalisa che sono stata”.
Stefano Mauri
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