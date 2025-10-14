“Mostro di Firenze. Enciclopedia di un enigma”, un libro di Rino Casazza

Un libro racconta l’intera storia giudiziaria sul Mostro di Firenze, raccogliendo tutte – ma proprio tutte – le piste seguite da investigatori, criminologi e studiosi della materia

La più lunga inchiesta giudiziaria è ora un’enciclopedia.

Il giallista Rino Casazza ricostruisce le suggestioni, gli errori, le sentenze. Certo che sulla vicenda la verità non sia ancora emersa

Il volume è già disponibile in edicola e in ebook

Di Gabriel Crotti

Il giallista Rino Casazza ha dato vita ad un’impresa titanica: radunare in un unico libro tutte le piste seguite sul Mostro di Firenze, nella più lunga inchiesta giudiziaria del nostro Paese. Perché vero è che sono arrivate anche delle sentenze definitive. Ma oltre ad aver lasciato fuori alcuni dei duplici delitti avvenuti tra il 1968 e il 1985, queste scricchiolano davanti a numerose scoperte degli ultimi anni. Nasce così “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma”, in allegato prossimamente a Crimen. Ecco cosa ci ha detto il giallista.

Da dove viene il tuo interesse per il caso del Mostro di Firenze?

«Per quelli della mia età (sono nato nel 1958) questa inchiesta ha rappresentato un motivo di ansia concreto. Basta fare due conti: nel periodo in cui si concentra l’attività del mostro, il quinquennio 1981/1985, ero nel pieno dei vent’anni e, quindi, dovevo considerarmi un obiettivo potenziale del serial killer. L’uso di appartarsi con la propria ragazza in automobile in luoghi solitari era diffusissimo, allora. Col senno di poi, si può anche considerare esagerato che le coppiette delle mie parti (risiedevo a Sarzana, in provincia di La Spezia) avessero paura del Mostro. A parte il fatto che Sarzana dista da Firenze Firenze un’ora e mezza circa di autostrada, c’era quantomeno il rischio dell’effetto emulazione. Quando il periodo del terrore poté considerarsi, diciamo all’inizio degli anni 90, definitivamente alle spalle, è nata la mia passione per la narrativa poliziesca, che comprende quella per la figura del “serial killer”. Insomma, era inevitabile che prima o dopo io e il Mostro di Firenze ci incontrassimo sulla pagina scritta».

Quando e in che modo è avvenuto quest’incontro?

«Nel 2017. Galeotti sono stati la lettura del libro del noto “mostrologo”, ovvero ricercatore sul caso del Mostro di Firenze, Antonio Segnini, e la notizia sull’apertura, clamorosa, dell’indagine su Giampiero Vigilanti, il “legionario nero”. Da allora, oltre aver scritto “Al tempo del Mostro” – non un libro inchiesta, ma una rivisitazione del caso in chiave fantathriller – ho iniziato una lunga serie di articoli ed interviste sull’argomento comparsi sulla rivista on line Fronte del blog, e sul canale youtube della stessa. Inoltre, ho avuto il privilegio di trovare accoglienza per analoghi interventi su questo settimanale. Lo scopo è stato quello di dar voce a tutte le interpretazioni più interessanti. È così nata l’idea, che si deve soprattutto a Edoardo Montolli, fondatore di Fronte del Blog, di raccogliere tutto in libro che, proprio per la varietà dei punti di vista raccontati, si avvicina ad una sorta di “enciclopedia”».

Qual è l’aspetto del caso del Mostro che consideri più significativo?

«Per questa inchiesta l’aggettivo “infinita” non è iperbolico. Infatti il primo delitto del Mostro risale al 1968 e ad oggi, 47 anni dopo, si continua non solo a dibattere tra esperti e appassionati, ma la magistratura non smette di occuparsene. Questo soprattutto perché uno dei delitti del Mostro, quello del 1968, ha avuto una soluzione che cozza con quella degli ultimi quattro, mentre i tre rimanenti sono ancora insoluti».

Pensi che l’inchiesta possa arrivare a un punto fermo?

«Chi può dirlo? Più il tempo passa più diventa difficile. A quanto ne so, comunque, a perseguire l’obiettivo di una “soluzione finale” è non solo una larga schiera di ricercatori indipendenti, ma la stessa magistratura, lavorandoci, magari “a fari spenti”, con insospettabile perseveranza».

Come è strutturato il tuo libro?

«La prima parte comprende il racconto, e l’analisi, degli otto duplici omicidi commessi dal Mostro di Firenze. Ciascuno, per complessità di ricostruzione, è una storia che meriterebbe di essere trattata a parte. È un’ulteriore caratteristica notevole di questa inchiesta, composta da otto tappe tutte egualmente ricche di mistero. La seconda parte tratta delle “piste” – complessivamente più una dozzina – del Mostro, ovvero le soluzioni che, fino ad oggi, si è tentato di dare all’enigma sull’identità del Mostro, o dei Mostri, in quanto sono molti a ipotizzare più colpevoli»

