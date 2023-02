Ufo abbattuto sul lago Huron, in America è il panico: “Aprite un’inchiesta bipartisan”

Come riporta il Wall Street Journal, sugli ufo abbattuti negli Usa, alcuni senatori hanno chiesto a Joe Biden di fare un discorso alla Nazione

Preoccupa anche il rapporto governativo diffuso il mese scorso, secondo il quale ci sono 171 episodi di ufo attualmente inspiegabili, la gran parte dei quali verificatisi dal 2021

Il punto è che nella migliore delle ipotesi gli americani devono fare i conti con tecnologie che non conoscono in mano a russi o cinesi. E dunque con la penetrabilità dei loro cieli

Al lavoro sui resti degli oggetti non identificati sono stati chiamati il Pentagono, la Federal Aviation Administration, il Department of Homeland Security e altre agenzie governative

Gli ufo abbattuti negli Usa stanno creando un clima isterico. In Italia se ne parla poco e quasi sorridendo, ma laggiù sono sempre di meno quelli che hanno voglia di scherzare: di fatto sono stati distrutti 3 oggetti non identificati che non si sa da dove arrivino, chi li mandi e come abbiano fatto a giungere fin sopra le loro teste.

“L’ufo? Non sappiamo cosa sia”

Le perplessità non nascono soltanto dalle dichiarazioni del generale Glen VanHerck, comandante del North American Aerospace Defense Command e del US Northern Command, che ha detto al New York Post . di non poter addirittura escludere l’ipotesi aliena. – GUARDA

C’è anche l’audio diffuso dei due piloti che hanno abbattuto l’ultimo ufo sul lago Huron, i quali, per 24 minuti hanno continuato a dire «non sappiamo cosa sia». – GUARDA

Come nel 1952

Ma pure la questione extraterrestre viene presa molto sul serio. Il Wall Street Journal racconta delle discussioni tra i senatori repubblicani americani Mitt Romney, che escludeva nettamente gli alieni, e il collega Rick Scott, che replicava seriamente: «Come fai a saperlo? Non credo che tu abbia abbastanza informazioni per dirlo».

Gli elettori stanno sommergendo i politici di domande sul possibile arrivo degli alieni. Lo ammette anche la senatrice Katie Britt: «Sono andata a fare la spesa questo fine settimana e devo dire che questa è stata la domanda più frequente che mi hanno fatto. Le persone vogliono sapere di essere al sicuro e che la nostra patria è al sicuro».

Il quotidiano riporta le parole dello scrittore Whitley Strieber, uno che sostiene di essere stato rapito dagli ufo nel 1985: «Se sono i visitatori, non mi sorprenderà».

Mentre Mark Rodeghier, direttore scientifico del Center for UFO Studies, si mostra scettico per il semplice fatto che gli oggetti misteriosi sono stati abbattuti da comuni missili.

Il Wall Street Journal paragona il panico di oggi a quello del luglio 1952, quando una serie di avvistamentei di luci intense indusse le autorità a far decollare i jet F-94 dalla base aeronautica di New Castle, nel Delaware. Senza però trovare nulla.

Aprire un’inchiesta

A nulla sono servite le affermazioni di un funzionario del Dipartimento della Difesa seguite alle frasi esplosive del generale VanHerck: «Non vi è alcuna indicazione di alieni o attività extraterrestre con questi recenti abbattimenti». Tantomeno le rassicurazioni del portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby: «Non credo che il popolo americano debba preoccuparsi degli alieni in questo momento».

Alcuni repubblicani hanno chiesto infatti a Joe Biden di tenere un discorso alla Nazione.

E il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha contattato il collega Jon Tester, che presiede il sottocomitato per gli stanziamenti della difesa «per condurre una dettagliata inchiesta bipartisan su questi vari incidenti».

Il rapporto choc

Ma c’è anche altro. I tre ufo abbattuti fanno seguito alla diffusione del rapporto governativo choc sugli avvistamenti pubblicato il mese scorso.

Lo studio condotto dall’Office of the Director of National Intelligence sostiene che il numero di tali avvistamenti, spesso segnalati non da gente comune, ma da parte di piloti della Marina e dell’Aeronautica, sia di 510: e ben 366 di questi riguardando segnalazioni cominciate a marzo 2021.

Il risultato? Quelli attualmente senza alcuna spiegazione (non si sa cosa siano, da dove arrivino e se ne ignorano propulsione e movimenti) sono addirittura 171.

Al lavoro

Sicchè, al di là dei risolini di circostanza, al lavoro sui resti degli ufo abbattuti, scrive sempre il Wall Street Journal, la Casa Bianca ha messo in piedi un gruppo di lavoro che comprende elementi del Pentagono, della Federal Aviation Administration, del Department of Homeland Security e di altre agenzie governative.

Manuel Montero