Come ha reagito Fedez all’uscita della Dou Fiction “Chiara”, realizzata dall’ex moglie Chiara Ferragni? Per il momento il rapper si è limitato a postare delle foto riguardanti i suoi progetti, oltre a un selfie allo specchio con la nuova compagna Giulia Honegger.

Che sia una maniera per evidenziare il suo cambio di passo? Intanto, all’insegna del: “Sono stanca di essere politically correct”… la Ferragni, nel suo lungometraggio su Netflix, regala retroscena senza veli, sul dietro le quinte dei fu Ferragnez: “Ho sbattuto io fuori casa Fedez, perché ho trovato degli screenshot in cui una donna diceva che non se l’era sentita di fare una cosa”. Il nome di Angelica Montini? Sarebbe spuntato un mese prima che lo scandalo deflagrasse sui giornali. Ferragni, ripresa dalla versione On Line de La Gazzetta dello Sport, ricorda di averla incontrata a Miami, poco prima della proposta di matrimonio, e in quell’occasione il rapper l’aveva definita “bona”.

Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo, seguirono mesi difficili: “Non avevo coraggio di lasciarlo: era la mia famiglia. Sapevo che non mi sarebbe mai stato vicino”. E ancora oggi, confessa, non le è facile parlarne: “Faccio fatica a dire cose negative di Federico nonostante il male che lui mi abbia fatto. Questo non è amore. In ogni cosa che ho vissuto ora vedo una povera babba che lo amava, ma lui si era affezionato a me come un cagnolino”.

Stefano Mauri