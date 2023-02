Ufo, misteriosa sfera metallica arenata su una spiaggia giapponese – VIDEO

Un nuovo caso ufo in Giappone: stavolta si tratta di una sfera metallica arenata su una spiaggia del Giappone. Analizzata ai raggi X, come riporta il Guardian, è stato al momento escluso che si tratti di una bomba.

Ma cos’è?

Nuova allerta ufo, stavolta in Giappone. Dopo i casi dei tre oggetti non identificati abbattuti sui cieli di Stati Uniti e Canada e quello sopra i cieli cinesi, è il Giappone ad andare in fibrillazione.

Sulla spiaggia di Enshu, nella città di Hamamatsu, sulla costa del Pacifico del Paese, è apparsa una sfera apparentemente metallica del diametro di 1,5 metri.

L’ufo non è una bomba

Come riporta il Guardian, le autorità non sanno dire cosa sia, ma con la tecnologia a raggi X hanno per ora escluso che si possa trattare di una bomba. La presenza di due maniglie rialzate, utili ad agganciarla da qualche parte, farebbe pensare ad una boa staccatasi da qualche parte.

La sfera, di colore marrone arancio, presenta però macchine scure di ruggine e dunque a metallo. Asashi Tv riferisce che a trovarla sulla sabbia, a pochi metri dalla riva, è stata una donna che stava passeggiando sulla spiaggia.

Nulla, al momento, lascia suggerire un pallone spia cinese o coreano, del tipo di quello abbattuto sui cieli degli Stati Uniti.

Gli esperti stanno studiando l’oggetto muniti di tute protettive, dato che ancora non si sa cosa sia, nè da dove provenga.

Manuel Montero