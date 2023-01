Vladimir Putin e il mistero dei 4 attori che lo circondano: tutti i tasselli dell’enigma

Chi sono le quattro persone che appaiono in vari ruoli accanto a Vladimir Putin? Inevitabile pensare che siano attori: in un video sono pescatori, in un altro soldati e in un altro ancora devoti credenti.

Ma non è nemmeno la prima volta che si solleva la questione. Successe anche a marzo. Ecco tutte le ipotesi

Vladimir Putin, al discorso di Capodanno, parla davanti alle sue truppe. Ma tra le soldatesse alle sue spalle ne appare una che in passato si è già vista in altri video con il leader del Cremlino: solo che nelle altre circostanze era ora una donna marinaio, ora una devota credente in chiesa. Che si tratti di un’attrice?

La circostanza non è sfuggita ai social, che stanno cercando di dare un nome alla misteriosa donna. In particolare la ricerca ha luogo su Twitter. Alcuni sospettano che si tratti di Sergukhina Larisa Borisovna, parlamentare della Duma di Russia Unita, il partito di Putin, già apparsa tra le “mamme speciali” dei soldati ricevute a novembre al Cremlino.

This actress(!!!), awarded by dictator Putin during his new year’s speech today, explains that wounded Russian soldiers don’t want to be evacuated from the battlefield as they want to keep fighting with their comrades.

Even the dictator seems bored by this horrendous propaganda. pic.twitter.com/FDphg3pCV7

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 31, 2022