Ma è vero, come sussurra il settimanale “Chi”, che Angelina Mango non salirà sul palco dell’Ariston nel 2027 per il Sanremo ’77 ideato e condotto da Stefano De Martino?
Lo scopriremo sicuramente venerdì 11 dicembre, quando i nomi degli artisti in gara, verranno svelati. Angelina Mango comunque, non dovrebbe essere in gara e, sussurri e voci, la danno felicemente alle prese, con una bella nuova storia sentimentale che la vedrebbe “presa”, dall’attore Matteo Giuggioli. Ah … il suo pezzone “Vita da Adulti” intanto va fortiussimo.
Stefano Mauri
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