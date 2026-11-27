Prima il colpo subito, poi la risposta da grande squadra: la Juve ribalta l’Omonia e si impone con un netto 4-1, conquistando tre punti preziosi in ottica qualificazione al prossimo turno. L’avvio dei bianconeri è complicato, sulla falsariga di quanto accaduto contro il Venezia, e il vantaggio cipriota arriva con Satka, bravo a sfruttare l’errore di Neto.



La squadra di Spalletti, però, reagisce e trova il pareggio con una splendida conclusione di Cambiaso, prima del primo gol in bianconero di Ekhator. Nella seconda frazione Conceicao e Boga completano il poker, proiettando la formazione juventina al secondo posto in classifica. Questa la cronaca del match, direttamente dalla versione On Line di Tuttosport. E queste sono le dichiarazioni, post partita, di mister Luciano Spalletti: “All’inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli altri hanno sfruttato e si incasina la facilità di esibire le cose perché senti il timore di un contropiede. Poi Cambiaso ha messo le cose a posto con quel grande gol e la squadra ha giocato più tranquilla. Non è facile trovare subito la condizione e alcuni mancavano da un po’ di tempo di continuità, ma abbiamo fatto dei bei gol e abbiamo avuto un livello di pressione abbastanza accettabile. Avevo chiesto prima della partita di non accettare il livello attuale e di andare a prendere sempre qualcosa nel nostro bagaglio, perché quando smetti di aver voglia di andare a prendere qualcosa di nuovo gli altri ti montano addosso e ti sorpassano”. Già, ma se, aspettando tempi migliori, fosse Jeff Ekhator la punta, che serve alla Juventus per ripartire?

Stefano Mauri