La vera storia del serial killer Harold Shipman, il Dottor Morte che uccideva per piacere

Il serial killer Harold Shipman era un medico noto fra i colleghi per la sua scortesia, presunzione e arroganza. Ma per i suoi assistiti era gentile, preparato, pieno d’attenzioni e sempre pronto a parlare con ognuno dei loro problemi

Fu riconosciuto colpevole di aver ucciso 15 pazienti. Ma si sospetta che possa aver commesso 250 delitti

Ecco la sua storia

Nottingham (Gran Bretagna)

Harold Frederick Shipman era nato il 14 gennaio 1946 nel Nottinghamshire. I suoi genitori erano dei devoti metodisti e il ragazzo crebbe particolarmente legato alla madre, la quale però morì di cancro ai polmoni quando Fred era ancora adolescente. La perdita turbò profondamente il ragazzo, il quale tuttavia rimase affascinato da come la morfina riuscisse a calmare i dolori lancinanti della madre.

Nel 1970 Fred si laurea in medicina a Leeds e comincia a esercitare la professione di medico generico. Nel 1975, dopo che si scoprì che aveva contraffatto prescrizioni di petidina antidolorifica, di cui era diventato dipendente, fu costretto a lasciare il lavoro e a iniziare un percorso di riabilitazione dalla droga. Nel 1977 riprende a lavorare come medico di famiglia nella città di Hyde, dove per anni condurrà una vita normalissima, stimato e rispettato all’interno della sua piccola comunità.

Più esattamente fino al 1998, quando una sua paziente 81enne viene trovata morta nella sua casa poche ore dopo che Shipman l’aveva visitata. La famiglia della donna, già perplessa per la repentina dipartita della congiunta – che sembrava essere in buona salute – e dall’insistenza di Shipman che non fosse necessaria un’autopsia, scopre poi che l’anziana aveva cambiato il suo testamento a beneficio del medico, lasciandogli in eredità tutta la sua proprietà, del valore di circa 400.000 sterline, oltre 451 mila euro di oggi.

Cause innaturali

Fu dunque riesumato il cadavere, e si scoprì che l’81enne era morta per un’overdose di morfina, somministrata tre ore prima del decesso. Furono subito dissepolte le salme di altre pazienti del medico morte di recente, nelle quali furono trovate tracce della stessa sostanza che aveva ucciso la prima vittima; per questo, il 7 settembre 1998, Shipman venne arrestato.

Fu ordinata un’inchiesta per determinare quanti altri pazienti Shipman avesse potuto uccidere e, anche se nel rapporto ufficiale si legge che – dal 1972 al 1998 – avrebbe soppresso almeno 218 pazienti, il vero numero totale è molto probabilmente più vicino a 250.

Nella maggior parte dei casi queste persone furono uccise con una iniezione di diamorfina, un farmaco impiegato come analgesico nel dolore grave nei pazienti terminali. Ogni volta il medico attribuiva queste morti a “cause naturali”, e provvedeva affinché le salme fossero rapidamente cremate.

Le sue motivazioni non sono mai state chiarite: per alcuni Shipman potrebbe aver cercato di vendicare la morte della madre, mentre per altri avrebbe “soltanto” voluto accelerare la morte di persone anziane che altrimenti sarebbero diventate un peso per il sistema sanitario.

Ma una terza possibilità era che traesse piacere dalla consapevolezza che – in quanto medico – aveva il potere di vita o di morte sui suoi pazienti e uccidere era il mezzo attraverso il quale esprimeva questo potere.

Trent’anni di sangue da serial killer

Una domanda chiave che ha afflitto gli investigatori è stata come si fosse potuto verificare un numero così elevato di morti senza sollevare sospetti. Oltretutto, questo era tanto più sconcertante in quanto i pazienti di Shipman erano normalmente sani fino a poco prima di incontrarlo.

Il fatto che il medico abbia approfittato della fiducia dei suoi pazienti ha reso i suoi crimini particolarmente abominevoli e ripugnanti per il pubblico, e il fatto che abbia lavorato “indisturbato” per una trentina di anni fa facilmente supporre che i suoi omicidi sia stati assai più numerosi di quelli ufficiali.

Un gran numero dei pazienti uccisi da Shipman erano donne anziane, morte nel loro letto, sebbene la sua vittima identificata più giovane fosse un uomo di 41 anni. Nel corso del processo gli furono però attribuiti soltanto quindici omicidi, che gli costarono altrettante condanne all’ergastolo.

Harold Shipman fu definitivamente incarcerato nel 2000, ma soltanto quattro anni dopo, il giorno precedente a quello del suo 58esimo compleanno, si suicidò nella sua cella nel carcere di Wakefield, nello Yorkshire occidentale, impiccandosi con le lenzuola. Il corpo è stato cremato.

Cesare Guccione per Cronaca Vera