È in arrivo il remake di Breaking Bad targato Corea del Sud, che già aveva rifatto La casa di carta.

Intanto esce negli Usa la pubblicità con protagonisti Walter White, Jesse Pinkman e Tuco: una spassosa gag per promuovere… patatine

Breaking Bad raddoppia: la Corea del Sud ha deciso di fare un remake di una delle serie più amate di sempre. Lo aveva già fatto con La casa di carta. Ma, a dirla tutta, questa ci appare surreale.

Il progetto del Breaking Bad coreano

Il progetto è in fase di pre-produzione e stanno cercando il protagonista che vestirà i panni del Walter White coreano.

Si sa solo, al momento, che andrà su quattro stagioni e non sulle cinque dell’originale. Ma non è chiaro se saranno tagliate delle parti o se ogni stagione avrà più episodi.

La regia sarà affidata, pare, a Lee Chang-Yeol, regista del film Trick, uscito nel 2016.

Le metanfetamine in Corea del Sud

In Corea del Sud le leggi sulla droga sono durissime: l’arresto scatta anche per il solo consumo e pure se ne viene accertata l’assunzione in un Paese estero, dove magari è legale.

Tuttavia, le metanfetamine, ovvero le sostanze prodotte e spacciate da Heisenberg, costituiscono il 70% delle droghe circolanti nel Paese.

I dubbi dei fan

Ma certo, qualche dubbio i fan se lo pongono. Ancora di più di quando la Corea decise di fare il remake de La casa di carta. Ci si chiede ad esempio come verrà gestita la questione delle tantissime scena sui passaggi di confine: in America c’è il Messico, qui la Corea del Nord, che è decisamente agli antipodi del Messico. E manco ci si può immaginare che, superato il confine, uno sia salvo: in Corea del Nord, bene che ti vada… finisci malissimo.

E chi vestirà i panni dei potenti narcos? La mafia giapponese della Yakuza? I trafficanti thailandesi? Chissà.

Serie originali

C’è anche chi, in America, si lamenta della moda di fare remake degli ultimi anni. Soprattutto appare bizzarro che a cimentarsi nell’operazione sia la Corea del Sud, Paese che, non dimentichiamolo, ha prodotto Parasite, prima pellicola non in lingua inglese a vincere l’Oscar per il miglior film, oltre a portarsi a casa altre 3 statuette.

E Paese che, ancora, ha prodotto la serie tv più vista nella storia di Netflix, ovvero Squid Game.

Pensare ad un’opera originale, dato che vengono tanto bene, era pretendere troppo?

Breaking Bad, la pubblicità

Intanto Walter White, Jesse Pinkman e Tuco appaiono in una spassosa pubblicità, ideata per promuovere le patatine Popcorners al Super Bowl. Davvero tutta da gustare:

Manuel Montero