Breaking Bad è tutto vero: arrestato un prof americano che spacciava metanfetamine

Breaking Bad sempre più reale: un professore universitario è stato arrestato per spaccio di metanfetamine

Si tratta di Sergey Macheret, 65 anni, pluripremiato accademico di ingegneria aeronautica e astronautica alla Purdue di West Lafayette, in Indiana. Quella dove si laureò Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

Mistero su cosa lo abbia spinto a questa doppia vita

Breaking Bad si fa sempre più reale. È infatti stato arrestato un professore con l’accusa di possesso e spaccio di metanfetamine. La cosa più incredibile è che si tratta di un professore universitario anche piuttosto famoso nell’ambiente, come riporta il New York Post .

Chi è il novello protagonista di Breaking Bad

Si chiama infatti Sergey Macheret, ha 65 anni ed è un fisico americano e ingegnere aerospaziale noto per i suoi contributi alla scienza e all’ingegneria del plasma. In particolare, stando a Wikipedia, le sue formule su alcuni tipi di reazioni chimiche sono ampiamente riconosciute e utilizzate.

Insegna dal 2014 ingegneria aeronautica e astronautica alla Purdue School of Aeronautics and Astronautics di West Lafayette, cittadina di 30 mila abitanti nell’Indiana. Non si tratta di un’università qualsiasi: è addirittura quella dove studiò Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

Le accuse

Le indagini sul professore sono cominciate dopo che alcune ragazze hanno denunciato un uomo che le avvicinava proponendo loro soldi per fare sesso. È stato incastrato da un poliziotto in borghese ad un blocco stradale. Ed è emersa la seconda attività. Di più, al momento non si sa.

Resta dunque un mistero la sua doppia vita, tra formule e scienza da una parte e i cristalli alla Breaking Bad dall’altra. Ma è grande lo stupore nell’ambiente scientifico. Il Walter White dell’Indiana è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 500 dollari.

L’università

Il rettore dell’ateneo, Bill Crossley, ha chiesto a tutti gli studenti di collaborare con la polizia nel caso sappiano qualcosa o ritengano di avere dei dubbi. All’emittente WGN-TV ha precisato: «Il professore è stato messo in congedo in attesa di ulteriori aggiornamenti e dell’azione giudiziaria ed è escluso dal campus. La Scuola di Aeronautica e Astronautica sta lavorando per garantire che le lezioni e i laboratori esigenze degli studenti universitari e laureati siano portate avanti».

Manuel Montero