Breaking Bad diventa realtà: vince 3 milioni al Gratta e Vinci e li investe in un laboratorio di metanfetamine

Sembra quasi Breaking Bad: Ronnie Music Jr aveva vinto una fortuna. Ma ha deciso di investire il denaro in un laboratorio per la droga. Ecco cos’è successo

Chissà che non si sia fatto influenzare da Breaking Bad. Certo che Ronnie Music Jr non si è dimostrato una cima. A 45 anni aveva avuto la sfacciata fortuna di vincere 3 milioni di dollari al Gratta e Vinci dopo una vita da sbandato tirata a campare spacciando la droga.

Era il 2015 e Ronnie annunciò al mondo la vittoria: si comprò una stazione di servizio in Georgia e giurò che lui e la moglie non avrebbero sperperato un solo dollaro.

Ma passò poco prima che si prendesse una nuova casa di lusso, belle auto e gioielli. Ci sta. Solo che, ad ascoltare la notizia della sua vincita da nababbo c’erano anche i suoi compagni di strada, che sono tornati a farsi vivi.

E lui si è convinto di poter diventare il Walter White nella vita reale: ha investito ciò che gli restava in un laboratorio clandestino per la lavorazione delle metanfetamine. Solo che questo non è un telefilm: beccati i primi spacciatori, la polizia è risalita a lui in un attimo.

In casa aveva un milione di dollari in pasticche, una collezione di pistole e 600 mila dollari in contanti.

Finiti subito davanti a processo, il procuratore Ed Tarver è stato esplicito: «L’imputato Music ha deciso di mettere alla prova la sua fortuna investendo milioni di dollari di vincite alla lotteria nell’acquisto e nella vendita di metanfetamine».

Come racconta il Daily Star, il giudice Lisa Godbey Wood, nel condannarlo a 21 anni di galera, gli ha detto: «Nessuno ha mai rovinato le vincite alla lotteria in un modo più pericoloso e distruttivo di te».

Manuel Montero