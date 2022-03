Te lo ricordi CHiPs? Ecco tutti i segreti della serie sui poliziotti più famosi d’America

(continua dopo la pubblicità)

L’idea di realizzare CHiPs venne in un bar bevendo un caffé – Quando Ponch si ruppe davvero i polsi – Cosa è successo dopo. Tutto sul telefilm prodotto dal 1977 al 1983 che ha fatto divertire almeno due generazioni in Italia. – Ecco che fine hanno fatto i protagonisti

Sei stagioni, per un totale di 139 episodi, che raccontano le avventure di due agenti della California Highway Patrol di pattuglia sulle autostrade di Los Angeles a bordo delle loro motociclette

Le scene pericolose erano interpretate da stuntman, ma i due protagonisti ne girarono molte anche di persona e Ponch fece vari incidenti: in uno di questi si ruppe varie costole ed entrambi i polsi

Una serie televisiva statunitense andata in onda dal 1977 all’83

Il creatore di “CHiPs” racconta che mentre prendeva un caffè in un locale posto lungo una strada, a metà degli Anni 70, vide due giovani agenti di pattuglia in motocicletta che gli diedero l’idea per la serie.

I personaggi principali sono il macho Frank Poncherello, per gli amici Ponch, e il più equilibrato collega Jonathan “Jon” Andrew Baker, coordinati dal sergente Joseph Getraer, il loro burbero comandante.

Gli episodi erano di solito una combinazione di poliziesco e commedia leggera, con frequenti inseguimenti e nunerosi incidenti tra più veicoli, solitamente causati dai banditi in fuga. Inutile dire che non potevano non ricordare quelli di un’altra serie statunitense di successo, ovvero “Starsky & Hutch”.

Un tipico episodio iniziava con Ponch e Jon impegnati in una pattuglia di routine o dopo essere stati assegnati a una località come Malibu o Sunset Strip, dopo che nel quotidiano briefing alla centrale il sergente Getraer li aveva incaricati di una particolare operazione da portare a termine e, a completare l’episodio, di solito era presente anche una sotto trama scanzonata.

Dopo alcuni tentativi falliti di arrestare i cattivi che, di volta in volta, minacciano gli utenti delle autostrade losangeline, inevitabilmente tocca a Ponch e Jon portare avanti una caccia ai sospettati (spesso coadiuvati da altri agenti della loro divisione), che culmina sempre con una spettacolare serie di veicoli incidentati.

Periodo di prova

Come in tutte le serie di quegli anni, ogni puntata terminava con una scenetta leggera, in cui Ponch e Jon partecipavano a una nuova attività (come lo sci d’acqua o il paracadutismo).

Queste scenette erano pensate per mostrare il fascinoso stile di vita della California meridionale. Spesso succedeva pure che Ponch, nel tentativo di impressionare una donna conosciuta durante l’episodio che stava per chiudersi, cercando di fare sfoggio della sua prestanza atletica, finiva per fare fiasco, servendo su un piatto d’argento il pretesto per far fare una risata a Jon, Getraer e altri colleghi.

Dato che gli agenti della California Highway Patrol nella realtà raramente escono in pattuglia in coppia, nel primo episodio viene detto che Poncherello è “in prova” ancora per pochi giorni – una condizione impostagli dal fatto che il suo comportamento è abitualmente troppo imprevedibile per un agente della CHP – e Jon gli è stato assegnato in qualità di agente addestratore sul campo.

Sguardo sul futuro

Nonostante la sua ironia sia spesso causa di episodi poco simpatici agli occhi del sergente Getraer, Ponch riesce a terminare il periodo di rodaggio e a conquistare la fiducia del sergente, anche se – al termine della prima puntata – il suo periodo di “valutazione” viene ulteriormente prolungato per aver involontariamente fatto uscire di strada la moglie di un personaggio influente.

In questo modo gli sceneggiatori risolvono il problema di non dover separare la coppia Ponch e Jon per tutta la prima stagione, alla fine della quale il pubblico si è ormai abituato a vedere i due lavorare come una squadra, e l’espediente viene dimenticato.

Frank Poncherello, interpretato da Erik Estrada, è dunque il vero protagonista del telefilm e resta sei anni su sei nel cast del telefilm, apparendo in quasi tutte le puntate, con l’eccezione dei primi episodi della quinta serie, in cui il suo personaggio fu sostituito da Steve McLeish.

Jon Baker, interpretato da Larry Wilcox, è un agente modello, anche perché le disgrazie solitamente succedono al suo compagno. Jon è puntuale e serio nel suo lavoro e il sergente è molto soddisfatto di lui. Alcuni episodi fanno riferimento alla sua partecipazione alla guerra del Vietnam, e questo fa del suo personaggio uno dei primi reduci di quel drammatico conflitto ad apparire in televisione.

Nel 1998 è stato prodotto un film per la televisione, “CHiPs ’99”, che mostra i due poliziotti ormai non più giovani, ma sempre pronti a sfrecciare sulle loro motociclette. Nel film ritroviamo molti dei vecchi personaggi, ma ora Bruce è diventato sergente, Grossman è un detective, mentre Ponch è rimasto agente e Getraer veste i panni di capo del CHP e Jon quelli di capitano.

Primo Terzi per Cronaca Vera