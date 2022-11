Perù, sopravvive all’incidente aereo e si scatta un selfie: “Quando la vita ti dà una seconda possibilità”

Incidente aereo in Perù, il passeggero sopravvive e, ancora pieno della schiuma usata per spegnere l’incendio, posta un selfie

Todos saliendo en la emergencia. Estuve en el asiento 26 y pude salir de inmediato. Gracias Dios #LATAM pic.twitter.com/BqDTeMQMs4 — Jhoel Chipana Catalán (@chipanacatalan) November 18, 2022



Di rado, molto di rado, succede che si sopravviva ad un incidente aereo. Quello accaduto all’aeroporto Jorge Chàvez di Lima, in Perù, ha però dell’incredibile: mentre era ancora in pista, un velivolo della compagnia Latam Airlines, con a bordo 120 passeggeri, si è scontrato con un camion dei vigili del fuoco in servizio.

Brasile, diciannovenne partorisce due gemelli di due padri diversi. Ecco cos’è successo – GUARDA

I morti

Sono morti Ángel Torres e Nicolás Santa Gadea, i due pompieri che erano a bordo del mezzo che ha cozzato contro l’ala destra dell’aereo. Mentre «tutti i passeggeri, tra cui 6 membri dell’equipaggio, sono stati fatti scendere dal velivolo» ha chiarito il comandante dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Venti di loro sono finiti in ospedale. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente.

Cuando la vida te da una segunda oportunidad #latam pic.twitter.com/Vd98Zu98Uo — Enrique Varsi-Rospigliosi (@enriquevarsi) November 18, 2022



Tutte le notizie più strane (ma documentate) dal mondo – GUARDA

Il selfie

Tuttavia è diventato presto virale il selfie su Twitter postato su Twitter da Enrique Varsi-Rospigliosi, che, scrive il Dailystar, si pensa sia l’uomo che indossa il blazer nel selfie. Di certo l’uomo nella foto era uno dei passeggeri a bordo. Con addosso ancora la schiuma usata per domare le fiamme, ha scritto a commento dell’immagine: «Quando la vita ti dà una seconda possibilità #latam».

Rumeysa Gelgi, la donna più alta del mondo, prende per la prima volta l’aereo: ecco come ha fatto – GUARDA