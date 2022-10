Morto Amou Haji, “l’uomo più sporco del mondo”: 94 anni, non si lavava da 50 – VIDEO

Amou Haji, noto come “l’uomo più sporco del mondo” è morto all’età di 94 anni: eremita iraniano, da mezzo secolo (ma per qualcuno da 70 anni) non si lavava per paura di ammalarsi.

In effetti, ironia della sorte, è spirato proprio pochi mesi dopo aver ceduto ed essersi fatto un bagno, una volta fattosi convincere dagli abitanti vicini che non gli sarebbe successo nulla.

Temeva anche il cibo e le bevande fresche, ma non il fumo: aveva una pipa che riempiva con escrementi di animali.

Si nutriva in particolare di porcospini in decomposizione e beveva acqua da una lattina di olio foderata di ruggine. Nel 2013 gli fu dedicato un documentario dal titolo “La strana vita di Amou Haji”.

Amon è morto nel villaggio di Dejgah, nella provincia meridionale di Fars.