Giovanni Bruno, italiano bloccato a Kherson: “Se provi a scappare, ti sparano”

Kherson, la testimonianza di un italiano, Giovanni Bruno: ““La città è circondata. E se qualcuno prova a scappare, gli sparano”

Aleksandr Dugin, parla l’ideologo di Putin: “Se ci sentiremo minacciati, useremo le armi nucleari” – GUARDA

A Kherson, situazione drammatica per chi si trova ancora lì. Come l’italiano Giovanni Bruno, 35enne di Pozzallo, in Sicilia, rimasto bloccato in città con la moglie ucraina e la figlia di 22 mesi.

L’uomo ha raccontato all’Ansa: “La città è circondata. E se qualcuno prova a scappare, gli sparano. Usciamo solo per cercare di procurarci i beni di prima necessità. Ma ormai non si trova quasi più niente, mancano cibo e medicine”.

Fdb

***

La guerra in Ucraina: testimonianze, video, podcast, approfondimenti – SPECIALE

Gli ultimi video dall’Ucraina

(da Twitter)

