Alba di fuoco su Kiev: missili balistici in un quartiere residenziale del centro

Kiev, missili si abbattono sulla città alle prime luci dell’alba. Ecco cos’è successo

Erano quasi le cinque del mattino quando nella capitale ucraina si sono udite le esplosioni. Si tratterebbe di missili balistici, che hanno centrato gli edifici residenziali del centro.

Riferisce Lorenzo Cremonesi, inviato a Kiev del Corriere della Sera: “Siamo stati svegliati da almeno due forti esplosioni (io personalmente credo di averne udite quattro). I vetri dei palazzi in centro città hanno vibrato per più secondi. Non è stato possibile verificare nell’immediato i luoghi degli scoppi e quali fossero gli obbiettivi delle bombe: sembra però che sia stato attaccato il quartiere di Podil. Le prime notizie parlano di almeno due morti. La città è stata sotto coprifuoco per tutta la notte. Poco dopo le sette di mattina le sirene sono suonate ancora e si sono uditi distintamente nuovi scoppi”.

Aleksandr Dugin, parla l'ideologo di Putin: "Se ci sentiremo minacciati, useremo le armi nucleari"

Altre bombe

Ma Kiev non è l’unica città presa di mira. In precedenza un raid russo aveva colpito una torre tv nell’ovest dell’Ucraina, provocando nove morti e le munizioni nei pressi dell’Unità G1 della centrale nucleare di Zaporizhzhya, come riferito dall’ufficio stampa di Energoatom, l’azienda ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel Paese.

