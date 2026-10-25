La Juve sa ancora vincere ed espugna Lecce. Bene Douglas Luiz, il faro bianconero

“Abbiamo giocato un primo tempo di livello, molto serio, da squadra di rango, tosta, che voleva vincere la partita e l’ha subito direzionata. Al di là del gol abbiamo creato diverse situazioni. Troppe volte è mancato il passaggio più preciso per avere vantaggio dopo la supremazia che abbiamo avuto. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo perso troppe palle e loro sono rientrati in partita. Poi però c’era il 2-0 e l’importante era non allungarsi troppo e non concedere spazi in cui avrebbero potuto farci male“.



Così mister Luciano Spalletti ha commentato la vittoria per 2 reti a 0 della Juventus a Lecce. Tra i migliori in campo Douglas Luiz, sempre più varo della compagine bianconera. Quindi la Juve sa ancora vincere? Finalmente si’.

Stefano Mauri