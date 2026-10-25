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La Juve sa ancora vincere ed espugna Lecce. Bene Douglas Luiz, il faro bianconero

Mister Luciano Spalletti soddisfatto del primo tempo. Un po’ meno del secondo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Ottobre 2026
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Foto da Chatgpt

“Abbiamo giocato un primo tempo di livello, molto serio, da squadra di rango, tosta, che voleva vincere la partita e l’ha subito direzionata. Al di là del gol abbiamo creato diverse situazioni. Troppe volte è mancato il passaggio più preciso per avere vantaggio dopo la supremazia che abbiamo avuto. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo perso troppe palle e loro sono rientrati in  partita. Poi però c’era il 2-0 e l’importante era non allungarsi troppo e non concedere spazi in cui avrebbero potuto farci male“.

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Così mister Luciano Spalletti ha commentato la vittoria per 2 reti a 0 della Juventus a Lecce. Tra i migliori in campo Douglas Luiz, sempre più varo della compagine bianconera. Quindi la Juve sa ancora vincere? Finalmente si’.

Stefano Mauri

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Douglas Luiz Juve Juventus Lecce
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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