Elodie e Franceska Nuredini si amano alla grandissima e vivono insieme. E la cantante è pronta per il suo 2027 a tutta musica

Ha riportato il sito, molto informato sui fatti, Dagospia che: “Franceska Nuredini ha pubblicato, via social, alcuni scatti dei primi giorni di convivenza insieme alla sua amata Elodie nel loro nuovo loft tra scatoloni, quadri da appendere e un grande disordine. Sullo sfondo delle immagini che le ritraggono abbracciate, sul letto senza veli”.
Insomma: applaudita, ammirata, spiata, sussurrata, “attaccata”, la coppia più frizzante del mondo, fa sempre chiacchierare, ma quel che conta è che, per il momento, le due bellissime ragazze, insieme stanno benissimo.
E se lo desiderano, fanno bene a mostrarsi, no? Intanto Elodie, dietro le quinte sta lavorano a due album e al suo ritorno, sulle scene musicali, nel 2027 in avvicinamento. E in molti la vorrebbero in gara, al Festival di Sanremo, sempre più nel mirino, di Stefano De Martino.
Stefano Mauri