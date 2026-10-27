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Elodie e Franceska Nuredini si amano alla grandissima e vivono insieme. E la cantante è pronta per il suo 2027 a tutta musica

Elodie sta lavorando a nuove canzoni. Sarà in gara al Festival di Sanremo di Stefano De Martino?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Ha riportato il sito, molto informato sui fatti, Dagospia che: “Franceska Nuredini ha pubblicato, via social, alcuni scatti dei primi giorni di convivenza insieme alla sua amata Elodie nel loro nuovo loft tra scatoloni, quadri da appendere e un grande disordine. Sullo sfondo delle immagini che le ritraggono abbracciate, sul letto senza veli”.

Insomma: applaudita, ammirata, spiata, sussurrata, “attaccata”, la coppia più frizzante del mondo, fa sempre chiacchierare, ma quel che conta è che, per il momento, le due bellissime ragazze, insieme stanno benissimo.

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E se lo desiderano, fanno bene a mostrarsi, no? Intanto Elodie, dietro le quinte sta lavorano a due album e al suo ritorno, sulle scene musicali, nel 2027 in avvicinamento. E in molti la vorrebbero in gara, al Festival di Sanremo, sempre più nel mirino, di Stefano De Martino.

 

Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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