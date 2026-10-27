Chiara Ferragni, anche in Corea del Sud, (per impegni di lavoro), grazie al fidanzato Josè Hernandez è apparsa sempre più bella, serena e lanciata

Momento denso e intenso per l’imprenditrice cremonese e influencer Chiara Ferragni, volata a Seoul, in Corea del Sud, nei giorni scorsi, per un importante progetto internazionale legato al mondo del K-beauty, della moda e del lifestyle digitale.

Ma, come riportato da lei stessa, con video e immagini via social, con alcuni sussurri rilanciati poi dai media: tra trattamenti avveniristici per la pelle, shopping nei quartieri più cool della metropoli asiatica e incontri di lavoro, la Ferragni ha celebrato ilo suo amore, sempre più forte, per il fidanzato José Hernández.

E i video romantici, condivise con il compagno colombiano hanno raccolto centinaia di migliaia di interazioni in poche ore, confermando come la storia d’amore con José ha regalato tanta serenità sentimentale a Chiara Ferragni, sempre più impegnata, innamorata, tranquilla e bella, anche quando si mostra in versione naturale.

Stefano Mauri