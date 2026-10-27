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Chiara Ferragni, anche in Corea del Sud, (per impegni di lavoro), grazie al fidanzato Josè Hernandez è apparsa sempre più bella, serena e lanciata

Il nuovo amore ha giovato assai all'imprenditrice e influencer cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Momento denso e intenso per l’imprenditrice cremonese e influencer Chiara Ferragni, volata a Seoul, in Corea del Sud, nei giorni scorsi, per un importante progetto internazionale legato al mondo del K-beauty, della moda e del lifestyle digitale.

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Foto da Instagram

Ma, come riportato da lei stessa, con video e immagini via social, con alcuni sussurri rilanciati poi dai media: tra trattamenti avveniristici per la pelle, shopping nei quartieri più cool della metropoli asiatica e incontri di lavoro, la Ferragni ha celebrato ilo suo amore, sempre più forte, per il fidanzato José Hernández.

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Foto da Instagram

E i video romantici, condivise con il compagno colombiano hanno raccolto centinaia di migliaia di interazioni in poche ore, confermando come la storia d’amore con José ha regalato tanta serenità sentimentale a Chiara Ferragni, sempre più impegnata, innamorata, tranquilla e bella, anche quando si mostra in versione naturale.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Corea del Sud Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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