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Valentina Ferragni magica a Los Angeles. E continua a credere nell’amore

Non deve dimostrare niente a nessuno l’imprenditrice digitale di Cremona. E sta vivendo un bel periodo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Quando mi sono lasciata, sotto al post del mio ex fidanzato scrivevano: Hai fatto bene a lasciarla perché è grassa”. Ricordate? Così aveva parlato, dopo la fine della sua storia con l’ex fidanzato Matteo Napolitano, Valentina Ferragni, imprenditrice e influencer, nonché sorella di  Chiara Ferragni. Già, come riportato dal magazine Leggo, purtroppo, il corpo delle donne resta il palcoscenico preferito per i processi della platea digitale, un’arena dove il voyeurismo da tastiera si traveste da critica estetica.

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Foto da Instagram

E chi insulta via social, attaccandosi a presunti inestetismi o difetti, fondamentalmente è un infelice, un leone da tastiera, senza arte e parte, che vive di luce altrui. Ah … comunque la cremonese Valentina Ferragni bellissima, luminosa, lanciata, sensualintrigante e brava, al  Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a Los Angeles, ha spaccato, lasciando il segno, incantando tutti. Rivincita? Assolutamente no, l’imprenditrice di Cremona non deve dimostrare niente a nessuno. 

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Foto da Instagram

 

E ospite del podcast di Luca Casadei, poi ripresa da Dagospia, Valentina Ferragni così ha spiega perché è single: “Non è sbagliato lasciare andare qualcuno se la tua idea di vita è un’altra”.

Stefano Mauri

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Valentina Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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