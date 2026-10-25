Valentina Ferragni magica a Los Angeles. E continua a credere nell’amore

“Quando mi sono lasciata, sotto al post del mio ex fidanzato scrivevano: Hai fatto bene a lasciarla perché è grassa”. Ricordate? Così aveva parlato, dopo la fine della sua storia con l’ex fidanzato Matteo Napolitano, Valentina Ferragni, imprenditrice e influencer, nonché sorella di Chiara Ferragni. Già, come riportato dal magazine Leggo, purtroppo, il corpo delle donne resta il palcoscenico preferito per i processi della platea digitale, un’arena dove il voyeurismo da tastiera si traveste da critica estetica.



E chi insulta via social, attaccandosi a presunti inestetismi o difetti, fondamentalmente è un infelice, un leone da tastiera, senza arte e parte, che vive di luce altrui. Ah … comunque la cremonese Valentina Ferragni bellissima, luminosa, lanciata, sensualintrigante e brava, al Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a Los Angeles, ha spaccato, lasciando il segno, incantando tutti. Rivincita? Assolutamente no, l’imprenditrice di Cremona non deve dimostrare niente a nessuno.



E ospite del podcast di Luca Casadei, poi ripresa da Dagospia, Valentina Ferragni così ha spiega perché è single: “Non è sbagliato lasciare andare qualcuno se la tua idea di vita è un’altra”.

Stefano Mauri