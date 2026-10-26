Emma Marrone vive per scrivere canzoni che accendono e restano. E’ la Rocker d’Italia dal cuore Pop

In bella compagnia con amiche e socie, Emma Marrone a Roma ha aperto da tempo, il bellissimo Niji, locale, in zona Trastevere, ricavato da una cartiera abbandonata, ed è uno spazio polifunzionale creativo a metà tra un cocktail bar e una galleria d’arte. E l’artista, quando è nella Città Eterna, appena ha un attimo libero, si regala del tempo prezioso nel suo buon ritiro.

E così è stato nei giorni scorsi, quando, tra alcune immagini postate, non è passata inosservata la scritta “Vivendo per scrivere”. Cosa bolle nella sua pentola artistica? Cosa sta scrivendo la Rocker dalla voce che graffia l’anima? Emma Marrone sta pensando e scrivendo nuove canzoni.

Stefano Mauri