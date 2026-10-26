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Emma Marrone vive per scrivere canzoni che accendono e restano. E’ la Rocker d’Italia dal cuore Pop

L'artista salentina appena ha l'ispirazione giusta mette insieme parole e musica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

In bella compagnia con amiche e socie, Emma Marrone a Roma ha aperto da tempo, il bellissimo Niji, locale, in zona Trastevere, ricavato da una cartiera abbandonata, ed è uno spazio polifunzionale creativo a metà tra un cocktail bar e una galleria d’arte. E l’artista, quando è nella Città Eterna, appena ha un attimo libero, si regala del tempo prezioso nel suo buon ritiro.

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E così è stato nei giorni scorsi, quando, tra alcune immagini postate, non è passata inosservata la scritta “Vivendo per scrivere”. Cosa bolle nella sua pentola artistica? Cosa sta scrivendo la Rocker dalla voce che graffia l’anima?  Emma Marrone sta pensando e scrivendo nuove canzoni.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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