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Angelina Mango, con le sue fragilità ci ha reso più forti. E si è fortificata. “Vita da adulti” è una poesia per l’anima

Con Michelangelo, la cantautrice ha scritto un capolavoro che tocca il cuore

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Senza dubbio, “Vita da adulti”, la nuova canzone di Angelina Mango è una bella canzone di svolta, una fotografia di un momento di passaggio, come hanno scritto e detto in tanti, segue “Canto d’amore”, pubblicato da Angelina a giugno con Marco Mengoni ed è il segnale definitivo del grande ritorno della Mango.

 

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Scritta dalla stessa interprete con Michelangelo, “Vita da adulti” fa pensare, racconta la difficoltà di crescere, di accettare le proprie fragilità ed e’ una carezza per l’anima. A proposito, Angelina, via Instagram nel presentare il suo nuovo pezzone aveva scritto: “Grazie a chi ha creduto in me. Tutto e’ possibile”. Ecco, il vero grazie va a lei perché mostrando la sua fragilità e’ diventata più forte, regalandoci forza e vita.

Stefano Mauri

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Angelina Mango michelangelo Vita da adulti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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