Angelina Mango, con le sue fragilità ci ha reso più forti. E si è fortificata. “Vita da adulti” è una poesia per l’anima

Senza dubbio, “Vita da adulti”, la nuova canzone di Angelina Mango è una bella canzone di svolta, una fotografia di un momento di passaggio, come hanno scritto e detto in tanti, segue “Canto d’amore”, pubblicato da Angelina a giugno con Marco Mengoni ed è il segnale definitivo del grande ritorno della Mango.
Scritta dalla stessa interprete con Michelangelo, “Vita da adulti” fa pensare, racconta la difficoltà di crescere, di accettare le proprie fragilità ed e’ una carezza per l’anima. A proposito, Angelina, via Instagram nel presentare il suo nuovo pezzone aveva scritto: “Grazie a chi ha creduto in me. Tutto e’ possibile”. Ecco, il vero grazie va a lei perché mostrando la sua fragilità e’ diventata più forte, regalandoci forza e vita.
Stefano Mauri