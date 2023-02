Mariel Colon Miro, l’avvocatessa di El Chapo diventa cantante

Inaspettata svolta nella carriera della govanissima avvocatessa Mariel Colon Miro. Dopo aver difeso El Chapo e Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo amico dei potenti, la giovanissima legale si dà alla musica.

Il titolo del suo primo album? Ovviamente è girato in un tribunale e si chiama La Abogada

Ecco tutta la sua storia

Mariel Colon Miro aveva solo 26 anni quando raggiunse l’apice della carriera forense, almeno per quanto riguarda il calibro dei suoi assistiti. Il primo il re messicano dei narcos Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, meglio noto come El Chapo.

Al New York Magazine disse che tutto era cominciato rispondendo ad un annuncio su Craigslist : cercavano qualcuno che parlasse la lingua spagnola. E lei era cresciuta a Puerto Rico prima di trasferirsi a New Orleans a studiare musica e poi a Hofstra, nello Stato di New York, dove studiò legge.

Già allora cantava, nel coro della Hillsong Church, come Justin Bieber e Chris Pratt. E prima ancora, fin dagli 11 anni, partecipava ai talent show nelle scuole.

Di fatto, la ragazza piacque. E fu messa a difendere El Chapo.

Poi, uno degli avvocati del team, Marc Fernich, le chiese di affiancarlo della difesa di Jeffrey Epstein . Com’è noto, il miliardario pedofilo amico dei potenti della Terra, morì in cella per suicidio, anche se sono in tanti a pensare che qualcuno volle chiudergli la bocca. La sua ex fidanzata, Ghislaine Maxwell è finita in galera perché adescava le minori per lui. E una sua accusatrice mise nei guai uno dei tanti suoi amici, Andrea di York, terzogenito della regina Elisabetta.

La svolta di Mariel Colon Miro, l’avvocatessa di El Chapo

Sicchè, dopo un parterre del genere, tutto ci si sarebbe potuto aspettare tranne che Mariel cambiasse mestiere. O meglio, che affiancasse alla carriera legale quella da cantante . Invece, a 30 anni, ecco che la giovane avvocatessa esordisce con un disco, che, manco a dirlo, si chiama La Abogada ed è girato in un tribunale.

Mariel si è aperta una nuova pagina Instagram tutta dedicata alla musica. E ha rilasciato un comunicato: «Chi mi conosce sa che sin da piccola volevo fare la cantante, è una materia che mi appassionava. Ho sempre rimandato tante cose, tante tappe della mia vita per portare avanti la mia carriera professionale di avvocato. Durante il caso del signor Guzman ho dovuto rinunciare ad andare a un provino».

Ma giura: «Penso di poter fare entrambe le cose». E ha New York, dove ha oggi il suo studio legale, porterà avanti entrambe le attività.

Manuel Montero

L’ultimo libro di Manuel Montero è “Wuhan – virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri”, uscito in allegato a Il Giornale e disponibile in ebook per Algama – QUI

