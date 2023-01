Maegan Hall, alla poliziotta a luci rosse offerto un lavoro da spogliarellista da 10 mila dollari

La poliziotta Maegan Hall che ha dato scandalo nel Tennessee per aver avuto rapporti sessuali con almeno 6 colleghi sul posto di lavoro (con lei licenziati in 5, 3 sospesi) ha ricevuto un’offerta di lavoro da un locale di striptease.

Ecco cos’è successo

Non si è ancora spenta l’eco del clamoroso scandalo suscitato da Maegan Hall, che la poliziotta a luci rosse, così com’è stata ribattezzata dai media americani, ha già avuto una cospicua offerta di denaro per diventare una spogliarellista.

Lo scandalo di Maegan Hall

Maegan Hall faceva la poliziotta da appena un anno e mezzo alla stazione di polizia di La Vergne, nel Tennessee. Ma in pochissimo tempo ha portato uno scompiglio tale che ha portato al licenziamento di lei, di altri 4 agenti e alla sospensione di altri 3.

Il motivo? Giochi erotici e rapporti sessuali con i colleghi anche durante i turni di lavoro. I poliziotti si mandavano foto a luci rosse, s’incontravano in hotel. Al centro dell’attenzione sempre lei, sposata dal 2018 con Jedidiah Hall, ranger dell’Henry Horton State Park, ma che diceva ai colleghi di essere in un «matrimonio aperto». Anche se lui, interrogato, ha detto di non essere affatto d’accordo.

L’offerta

Restituito il distintivo e uscita di scena, all’ex agente è arrivata a mezzo stampa una proposta di lavoro da far impallidire i guadagni delle star di Onlyfans : 10 mila dollari in un solo giorno, per il 17 marzo, per due spettacoli di striptease. Lo scrive il Daily Star .

L’offerta arriva da Michael Durham, direttore del Deja Vu Showgirls, un locale per soli adulti di Nashville. E la cifra è così alta proprio in virtù del clamore suscitato dallo scandalo.

La risposta

Il dipartimento di polizia si dice indignato, anche se afferma che ora Maegan può fare ovviamente ciò che vuole della sua vita. Non si sa ancora quale sarà la risposta della donna che aveva detto di volersi riprendere «le redini della vita».

