Soprattutto adesso che è, meritatamente, felice, a Chiara Ferragni, non mancano gli attacchi. E da mamma ferita, giustamente, lei replica diretta

Pensierini per i suoi figli: due pesci rossi in casa, uno per Leone e uno per Vittoria, e una risposta secca, forte e , per la serie, quando ci vuole, ci vuole: sacrosanta. Chiara Ferragni ha raccontato, come sempre, su Instagram frammenti della sua quotidianità, tra serate sul divano davanti a Il Re Leone, Paloma, il fidanzato José e i piccoli momenti di vita familiare.

E inevitabile è arrivata la domanda cattiva di un follower: “Ogni tanto fai la mamma?”. Giusta, forte, chiara e diretta, la replica dell’imprenditrice di Cremona è arrivata prontamente: “Seriamente? Faccio sempre la mamma, perché sono la loro mamma”. Insomma, soprattutto adesso che è felice, Chiara Ferragni è sempre attaccata. E non lo merita.

Stefano Mauri