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Soprattutto adesso che è, meritatamente, felice, a Chiara Ferragni, non mancano gli attacchi. E da mamma ferita, giustamente, lei replica diretta

All'imprenditrice di Cremona nessuno fa sconti

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Pensierini per i suoi figli: due pesci rossi in casa, uno per Leone e uno per Vittoria, e una risposta secca, forte e , per la serie, quando ci vuole, ci vuole: sacrosanta.  Chiara Ferragni ha raccontato, come sempre, su Instagram frammenti della sua quotidianità, tra serate sul divano davanti a Il Re Leone, Paloma, il fidanzato José e i piccoli momenti di vita familiare.

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Foto da Instagram

E inevitabile è arrivata la domanda cattiva di un follower: “Ogni tanto fai la mamma?”. Giusta, forte, chiara e diretta, la replica dell’imprenditrice di Cremona è arrivata prontamente: “Seriamente? Faccio sempre la mamma, perché sono la loro mamma”. Insomma, soprattutto adesso che è felice, Chiara Ferragni è sempre attaccata. E non lo merita.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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