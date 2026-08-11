Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Juve, ascolta il calciofilo, opinionista e allenatore Giovanni Mussa: ti serve un regista

Grande tattico ed esperto di tecnica, il tecnico di Castellone ha le idee chiare sulla Juventus

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Agosto 2026
112
blank
Foto da Chatgpt

Mister Giovanni Mussa: grande calciofilo, allenatore capace, opinionista e gourmet (e’ titolare di un RistoPizzeria, il Don Felipe, a Castellone, in provincia di Cremona) ha parlato di cai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, cominciando dalla Juventus: “E’ una squadra che è forte dell’identità che lo scorso anno ha acquisito. Ha un’identità  già consolidata, il gioco dato da Spalletti si è visto giusto. inserendo i pezzi giusti, la Juve diventa competitiva. Lo scorso anno il problema è stata la continuità. Ma se Alajbegovic e Kolo Muani fanno il loro, la Juve si è rinforzata. Giusto cambiare Di Gregorio, manca ancora un po’ di qualità in mezzo al campo. Locatelli non può fare il play, è uno che rompe il gioco, non che costruisce.
blank

Serve gente per fare il salto di qualità. Giocherà molto nell’ultimo terzo di campo, serve arrivare molto veloci lì, per giocarsela sugli esterni. Magari serve un play non fisico ma uno che mandi che mandi palla velocemente lì. Perché poi ha gente di qualità lì davanti. Yildiz? Ha grandissime qualità, è uno che sa fare un sacco di cose e nei momenti bui, con una buona  una buona continuità, ha acceso la luce. Il problema è stato il rinnovo di contratto, che forse l’ha un po’ fuorviato. Se uno è stato in grado a livello mentale e fisico di mettere in campo certe certe cose, se si ricreano certe condizioni lo si rivedrà così. Ha qualità, fa gol, assist, è uno forte, completo”.


Stefano Mauri

 

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Giovanni Mussa Juve Juventus
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Agosto 2026
112
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie