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Quando l’amore è forte e vero, non si teme nulla, nemmeno il tempo che passa. Vero Chiara Ferragni?

L’imprenditrice digitale cremonese alla grande in vacanza a Ibiza

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Agosto 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Alla grande quindi Chiara Ferragni, in vacanza a Ibiza con il suo fidanzato Jose’ Hermandez, amici e amiche, tra le quali l’amica Veronica Ferraro, (moglie dell’autore, produttore, compositore e arrangiatore Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco), orgogliosa si sta godendo, bella, serena, appagata, innamorata e leggera, il suo diritto a invecchiare.

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Foto da Instagram

E fa bene, poiché quando l’amore è forte, sereno, vero e luminosa, rende più belli. E l’imprenditrice cremonese, appunto e’ bellissima, soprattutto quando si mostra più naturale che mai ai suoi followers. Particolare non indifferente, Chiara Ferragni ha sottolineato il suo momento magico, di stare vivendo una relazione sana e ha consigliato di intraprendere cambiamenti, solo ed esclusivamente quando questi giovano a chi appunto li intraprende.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Ibiza Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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