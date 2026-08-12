Quando l’amore è forte e vero, non si teme nulla, nemmeno il tempo che passa. Vero Chiara Ferragni?

Alla grande quindi Chiara Ferragni, in vacanza a Ibiza con il suo fidanzato Jose’ Hermandez, amici e amiche, tra le quali l’amica Veronica Ferraro, (moglie dell’autore, produttore, compositore e arrangiatore Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco), orgogliosa si sta godendo, bella, serena, appagata, innamorata e leggera, il suo diritto a invecchiare.

E fa bene, poiché quando l’amore è forte, sereno, vero e luminosa, rende più belli. E l’imprenditrice cremonese, appunto e’ bellissima, soprattutto quando si mostra più naturale che mai ai suoi followers. Particolare non indifferente, Chiara Ferragni ha sottolineato il suo momento magico, di stare vivendo una relazione sana e ha consigliato di intraprendere cambiamenti, solo ed esclusivamente quando questi giovano a chi appunto li intraprende.

Stefano Mauri