Liliana Resinovich e il tribunale dei social: parla l’avvocato Nicodemo Gentile

In questo video intervisto l’avvocato Nicodemo Gentile sul suo ultimo libro “Avvocà mi dai l’amicizia?”, Faust Edizioni, dedicato al mestiere di avvocato nel mondo della comunicazione moderna, con particolare riguardo ai social network. Nella conversazione l’avvocato Gentile espone anche gli esiti dell’ultima, recentissima udienza del procedimento relativo al caso di Liliana Resinovich.
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Il libro Avvocà mi dai l’amicizia? Cronache di un penalista tra processi, televisioni e social su Amazon
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