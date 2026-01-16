Mai banale e fuori dal coro, Elena Barolo coi suoi canali social, colora il mondo

Elena Barolo

è una Donna in gamba, intelligente, creativa, dinamica e intrigante che riesce sempre a sorprendere e, via social, tanto con le sue fotografie (è bella come il sole, e la bellezza colora il mondo), quanto con frasi mai banali, squarcianti, illuminanti e poetiche, beh, lascia sempre il segno.

A proposito, particolare non indifferente: Elena Barolo sa scrivere e i suoi scritti, spesso fanno pensare, meditare e … possono aprire, o chiudere, scenari. In un contesto statico, allineato e omologato come quello della televisione italiana, sì, la Barolo meriterebbe di lavorare in tv con più frequenza e con programmi tutti suoi. E tanto per cominciare, non sarebbe male applaudirla all’Ariston, alla co conduzione del Festival di Sanremo che verrà, per una serata, con Carlo Conti e Laura Pausini, no?

Stefano Mauri