Mai banale e fuori dal coro, Elena Barolo coi suoi canali social, colora il mondo

Meriterebbe più spazio in televisione l'artista italiana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Gennaio 2026
Elena Barolo

è una Donna in gamba, intelligente, creativa, dinamica e intrigante che riesce sempre a sorprendere e, via social, tanto con le sue fotografie (è bella come il sole, e la bellezza colora il mondo), quanto con frasi mai banali, squarcianti, illuminanti e poetiche, beh, lascia sempre il segno.

A proposito, particolare non indifferente: Elena Barolo sa scrivere e i suoi scritti, spesso fanno pensare, meditare e … possono aprire, o chiudere, scenari. In un contesto statico, allineato e omologato come quello della televisione italiana, sì, la Barolo meriterebbe di lavorare in tv con più frequenza e con programmi tutti suoi. E tanto per cominciare, non sarebbe male applaudirla all’Ariston, alla co conduzione del Festival di Sanremo che verrà, per una serata, con Carlo Conti e Laura Pausini, no?

 

Stefano Mauri   

Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
