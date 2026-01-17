Valentina Ferragni sempre vicina alla sorella Chiara senza alzare i toni

Appena è arrivato il proscioglimento di Chiara Ferragni nel caso Pandoro gate, il primo segnale pubblico, come bene hanno sottolineato sulla versione On Line del quotidiano Il Giornale, non è stata una dichiarazione ufficiale, tantomeno un post studiato.

Semplicemente, è spuntato un sincero e minimalista cuoricino rosso, condiviso nelle storie Instagram, da Valentina Ferragni, la più giovane delle tre sorelle, quella che da sempre sceglie i gesti piccoli, ma costanti per stare vicina alla sorella. Moda, lifestyle, viaggi e momenti di vita privata: questi i contenuti dei vari post social di Valentina Ferragni, imprenditrice e influencer cremonese, sempre sul pezzo. E così, in Colombia, lo scorso 28 dicembre, Chiara aveva fatto gli auguri alla sorella: “Buon compleanno alla mia sorellina (che ormai non è più così piccola). Grazie per essere te stessa, per essere la versione più forte e meravigliosa di te, e per avermi insegnato che si può essere così felici da spaventarsi. Grazie per essere diventata la sorella saggia per me e per esserti presa cura di me quando ne avevo bisogno, e grazie per quel messaggio che continuo a rileggere quando voglio ricordare cosa significa il vero amore. La famiglia è per sempre e sono così grata e orgogliosa di te”.

Stefano Mauri