Nella vita, un po’ di culo, ehm… fortuna ci vuole per tutti. Belen Rodriguez compresa

Per la serie, nella vita, ci vuole anche culo… inteso come fortuna e, come bellezza che accende, beh è stato un Capodanno, come ha riportato Dagospia, con le chiappe all’aria per Aurora Ramazzotti e Belen Rodriguez , beate loro hanno svacanzato alle Maldive.
Alessia Marcuzzi ha invece rispettato la tradizione, regalando scatti in intimo rosso.
Elisabetta Canalis ha deliziato i fans facendosi ritrarre anche con il suo fidanzato Alvise Rigo. Ah… la presenza di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo 2026, leggendo Leggo, potrebbe rivelarsi una bella novità.
La showgirl argentina non salirà sul palco come semplice comparsa, ma accompagnerà in scena Samurai Jay, il giovane rapper napoletano selezionato tra i 30 artisti in gara, e farà parte integrante della performance del brano “Ossessione”.
Stefano Mauri