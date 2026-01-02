Emma Marrone e il 2026 a “Testa bassa e lavorare”, con tante cose belle in arrivo

“Voglio chiudere questo 2025 così. Concedendomi di restare a letto più del solito questa mattina. Senza l’ansia di dovermi alzare e fare per forza tre milioni di cose. Mi gusto il mio caffè. Rifletto. Sono grata per tutto. E affronterò il 2026 come ho sempre affrontato la vita. Testa bassa e lavorare. Ma cazzo quante cose belle succederanno? lo incrocio le dita. E vi auguro di fare sempre del vostro meglio per voi stessi. Di essere sereni (magari anche felici). Di fare le cose con calma. Di non sentirvi sotto pressione. Arriva tutto. Sempre. Soprattutto per chi se lo merita. Buon tutto. Vi amo”.

Così, la mattina del 31 dicembre scorso, prima di festeggiare con amici, postando tanto via social, con la sua canzone “L’amore non mi basta “, in sottofondo ha postato Emma Marrone, bellissima, acqua e sapone, dal suo letto. L’anno appena concluso, grazie alla sua nuova canzone “Brutta Storia” e al ritorno in auge, grazie a un video calcistico su Tik Tok, del poc’anzi citato “L’amore non mi basta”, per Emma Marrone si è rivelato sorprendente. E il 2026 promette, per lei, grandi cose artistiche.

Stefano Mauri