Thai Ngoc, l’incredibile storia dell’uomo che non dorme da più di 60 anni – VIDEO

Thai Ngoc ha 81 anni ed è thailandese. Sostiene di non dormire più a causa di una febbre stranissima che lo colpì durante la guerra in Vietnam

Thai Ngoc, thailandese di 81 anni, dice di non prendere sonno dal 1962. Da allora non dorme e finora non c’è stato un solo testimone o un solo medico che sia stato in grado di smentirlo.

Com’è noto, la mancanza di riposo dovrebbe produrre effetti catastrofici sul corpo, ma anche in questo caso, tali anomalie non sono state notate.

Meccanico trans con 7 figli molla tutto: si percepisce bambina e si fa “adottare” da coppia aperta – GUARDA

L’anziano ritiene che tutto sia dovuto ad una prolungata febbre che lo colpì da giovanissimo, durante la guerra in Vietnam, quando venne ferito. Una sorta di disturbo da stress post-traumatico.

La sua storia viene raccontata dal Daily Star, così come l’ha narrata lui stesso allo youtuber Drew Binsky. Thai Ngoc beve the verde e vido di riso e dice che vorrebbe tanto dormire. Ma, non potendolo fare, di giorno lavora ancora nei campi e la notte alla produzione del vino.

Black Alien Project, ovvero Anthony Loffredo: “Discriminato nei ristoranti per il mio aspetto” – GUARDA

Ogni giorno, alle 4 del mattino, prova a dormire, ma non ci riesce mai.

Uno suo parente aggiunge: «Prova sempre a prendere sonno come le persone normali, prova a chiudere gli occhi, ma non riesce a dormire. In realtà continua a pensare e il suo cervello non si ferma».

Il water che s’illumina di notte, sembra il cult “Vado a vivere da solo”! – GUARDA

Manuel Montero