Black Alien Project, ovvero Anthony Loffredo: “Discriminato nei ristoranti per il mio aspetto”

Si fa chiamare Black Alien Project e ha trasformato il suo corpo in maniera tale da sembrare un extraterrestre: tatuato ovunque, ha rimosso alcune dita, narici, orecchie. A settembre aveva detto di volersi tagliare una gamba.

L’uomo però si lamenta per il comportamento di alcuni ristoranti, che non lo lascerebbero mangiare sulla terrazza: “Sono un ragazzo normale”

Ecco com’è cambiato

Black Alien Project è un giovane che ha trasformato il suo corpo per diventare una sorta di extraterrestre. Per farlo, non ha esitato a tagliarsi alcune dita, le orecchie, le narici. Il suo vero nome è Anthony Loffredo e su Instagram gode di un seguito di 1,2 milioni di follower.

L’agente Maegan Hall e lo scandalo a luci rosse in polizia: licenziati in 5, 3 sospesi – GUARDA



Breaking Bad diventa realtà: vince 3 milioni al Gratta e Vinci e li investe in un laboratorio di metanfetamine – GUARDA

L’idea di amputarsi una gamba

A settembre aveva raccontato sui social la sua intenzione di amputarsi un giorno anche parte della gamba. Nel corpo ha una trentina di impianti al silicone, ma dice che la trasformazione è giunta solo al 46%. Tatuato ovunque, anche sui bulbi oculari, in passato si era lamentato di non riuscire a trovare lavoro.

Tutte le notizie più strane (ma documentate) dal mondo – GUARDA

Jorund Viktoria Alme, l’incredibile storia del norvegese normodotato che “si percepisce” donna disabile – VIDEO

Discriminato dai ristoranti

Oggi, parlando con LadBible TV, rivela: «Se voglio mangiare in un ristorante, a volte il cameriere dice che non posso mangiare sulla terrazza». Tutto a causa del suo aspetto originale. Eppure, sostiene, gli interventi sul suo corpo avrebbero aiutato tanti: «Ci sono persone che mi hanno ringraziato perché ora si sentono più sicure. Ora gli sguardi che ricevono da altre persone, non li infastidiscono».

Perù, sopravvive all’incidente aereo e si scatta un selfie: “Quando la vita ti dà una seconda possibilità” – GUARDA

Il water che s’illumina di notte, sembra il cult “Vado a vivere da solo”! – GUARDA

Black Alien Project: “Sono un ragazzo normale”

E si mostra sicuro: «Sono un ragazzo normale, lavoro, ho una famiglia… mi piace essere guardato come un ragazzo normale con un lavoro, con una famiglia, che ha un amico, una ragazza, tutto il resto. Questo è ciò che mi rende normale». E voi, cosa ne pensate?

La piega magliette di Sheldon Cooper esiste davvero! E funziona! – GUARDA