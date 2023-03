SCACCHI: PARTONO DOMANI GLI EUROPEI FEMMINILI

Conclusi da pochissimo gli Europei Open, con risultati discreti per gli italiani (Daniele Vocaturo, il migliore, è arrivato 25mo), è già l’ora di ripartire con gli Europei Femminili. La città che li ospita è Petrovac, in Montenegro, e l’inizio del primo turno è previsto per domani 18 marzo alle 15. Il torneo si chiuderà dopo undici turni il 29 marzo, ed è previsto un unico giorno di riposo, il 24 marzo, dopo il sesto turno.

Rispetto agli Europei Open ci sono molte analogie e qualche differenza. L’analogia più importante è la presenza, per l’ultima volta, delle giocatrici di nazionalità russa, la cui portacolori più prestigiosa è la numero 2, Valentina Gunina, tra l’altro già tre volte vincitrice degli Europei. Dal 1° maggio, infatti, la Russia aderirà alle federazioni asiatiche, e quindi i suoi atleti non potranno più partecipare agli Europei. Anche questi Europei inoltre daranno posti per la Coppa del Mondo 2023, il torneo a eliminazione diretta che selezionerà tre partecipanti al Torneo delle Candidate da cui emergerà la sfidante alla campionessa del Mondo. I posti in palio saranno nove, e spetteranno alle prime nove classificate (escluse le atlete che già hanno ottenuto questo risultato). Rispetto all’Open è però un torneo più “piccolo”, 139 partecipanti (contro oltre 480) e quindi anche più equilibrato e insidioso per le migliori.

L’Italia schiera quattro tra le sue migliori scacchiste. Marina Brunello, (tornata a marzo tra le prime cento giocatrici al mondo), che è reduce dal bellissimo nono posto dell’anno scorso a Praga, e si è già assicurata quindi la qualificazione in Coppa del mondo, ma si batterà certamente per dimostrare di essere all’altezza delle migliori. Poi Olga Zimina e Tea Gueci, con il difficile obiettivo di ottenere un posto tra le prime nove e, esordiente assoluta, Melissa Maione (foto), con lo scopo di fare esperienza e magari cercare qualche risultato di prestigio.

La prima nel ranking teorico è la georgiana Bella Khotenashvili, seconda la Gunina, terza l’azera Gunay Mammadzada. La vincitrice dello scorso anno, la polacca Monika Socko, è decima, undicesima l’armena Elina Danielian, vincitrice del 2021. Per capire quanto sia competitivo il torneo, basta sapere che la nostra Marina Brunello è 34ma (teorica), Olga Zimina 45ma, Tea Gueci 59ma, e Melissa Maione 109ma. Sarà molto difficile per le Azzurre quindi emergere, ma quello che è certo è che ci proveranno.