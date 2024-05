Scacchi: Italia medaglia di bronzo agli Europei Seniores

Prestigioso successo per i colori azzurri agli Europei Seniores a squadre, che si sono conclusi ieri sera a Catez, in Slovenia. La Nazionale Italiana over 50 ha infatti conquistato una bella medaglia di bronzo, arrivando a pari punti con la squadra vincitrice, l’Inghilterra, e la seconda classificata, l’Ungheria. Purtroppo lo spareggio tecnico (così viene chiamato il calcolo di alcuni parametri, tra cui la forza degli avversari affrontati) ha penalizzato la nostra squadra e l’ha costretta ad accontentarsi di un comunque ben gradito terzo posto.

Un eccellente risultato per i nostri cinque atleti, che hanno vinto sei match, ne hanno pareggiati due e perso uno solo, proprio con l’Inghilterra campione d’Europa. Tra loro ci sono tre Grandi Maestri in passato più volte campioni d’Italia (Alberto David, Michele Godena, Lexy Ortega), oltre a due Maestri Internazionali molto forti, Fabrizio Bellia e Giulio Borgo, tuttora molto competitivi anche contro i giocatori più giovani.

Le competizioni seniores, riservate ai giocatori che hanno più di 50 anni, sono sempre più diffuse nel mondo degli scacchi, e sono suddivise in due categorie: over 50 e over 65 (per giocatori sopra i 65 anni). Partecipano ad esse campioni di livello mondiale, ma anche forti dilettanti, uniti da una passione che si può coltivare anche a tarda età. Oltre ai tornei a squadre, esistono anche quelli individuali, e l’Europeo Seniores individuale, ad esempio, si svolgerà in Italia, a Lignano Sabbiadoro, dal 25 ottobre al 2 novembre.

I nostri torneranno in campo, o meglio alla scacchiera, tra un mese e mezzo, ai Mondiali Seniores a squadre di Cracovia, che inizieranno il 2 luglio. La squadra over 50 sarà praticamente immutata, con solo Carlo D’Amore al posto di Giulio Borgo, Ma ai Mondiali sarà presente anche una rappresentativa over 65, che tenterà di farsi onore come è accaduto lo scorso anno, quando si classificò quarta.