Il serbo, lo svizzero e lo spagnolo: i Big Three della storia del tennis

I pronostici per i prossimi tornei Open del 2023 danno come favoriti Djokovic e Nadal, che insieme a Federer formano la tris più forte del tennis per numero di Open e tornei vinti, ecco spiegato perché sono conosciuti anche come i Big Three.

Mentre il Ranking ATP live continua a variare, tra i due campioni ancora attivi sui campi da tennis di tutto il mondo, si inseriscono nuovi giocatori che stanno dimostrando di avere qualità eccezionali, tuttavia, le statistiche suggeriscono un anno in cui il serbo e lo spagnolo si faranno battaglie senza esclusioni di rovesci.

Testa a testa fra Djokovic, Nadal e Federer

Il match Nadal – Djokovic è uno spettacolo andato in scena ben 59 volte e non si esclude una sessantesima gara, che potrebbe decretare chi vince o se c’è un pareggio fra questi due tennisti straordinari, perché i numeri parlano di 30 vittorie per il serbo contro le 29 dello spagnolo.

La partita Federer – Nadal conta ben 40 incontri in cui lo spagnolo ha trionfato per ben 24 volte contro le 16 dello svizzero, bisogna tener presente le due età antitetiche in cui questi due tennisti si sono battuti l’uno contro l’altro.

Stesso discorso anche per la gara Federer – Djokovic, andata in scena ben 50 volte, con uno score a favore del serbo di 27 partite vinte contro 23 sconfitte. A questo punto è chiaro che la sfida tra i Big Three si è espressa soprattutto in campo, prima che nelle vittorie dei tornei Open.

I record dei Big Three nei Big Titles

Partiamo dal presupposto che i Grandi Titoli rappresentano i quattro Open del Grande Slam, le Olimpiadi, ATP Finals e gli ATP Tour Masters 1000, le statistiche non potevano non confermare il trend positivo di questi campioni.

Per quanto riguarda i tornei del Grande Slam, Djokovic e Nadal sono i tennisti più vincenti in assoluto con 22 titoli, segue Federer con 20 trionfi. Nella classifica dei Big Titles la situazione si delinea meglio, con Djokovic a dominare a quota 66 tornei vinti, Nadal al secondo posto con 59 titoli e Federer a 54.

Il record di ATP Tour Masters 1000 vinti è di Djokovic, che in carriera ha sfondato quota 38, mentre al secondo posto c’è Nadal a quota 36. Nelle ATP Finals, il serbo e lo svizzero sono pari a 6 titoli vinti.

Sezionando il Grande Slam e dividendolo rispettivamente per i tornei di cui è formato, quindi Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, si ottiene che il Re del torneo australiano è Djokovic con 10 vittorie, mentre negli Open di Francia domina Nadal con 14 trionfi. Di conseguenza, a Wimbledon nella classifica all time dei titoli vinti, il Re non poteva che essere che lo svizzero: con 8 vittorie in carriera.

Se Federer e Nadal si sono spartiti il dominio del tennis mondiale nella prima decade degli anni Duemila, Djokovic ha dominato letteralmente la scena negli ultimi 10 e la sfida fra lo spagnolo e il serbo, ancora non accenna a terminare, in un perpetuo scambio di dritti e rovesci, a colpi di record e curiosità statistiche.

(ARTICOLO IN COLLABORAZIONE CON PAULA ESTEBAN)