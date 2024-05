Scacchi: da domenica 1.600 studenti si sfidano a Montesilvano

E’ uno degli appuntamenti più affascinanti del calendario scacchistico nazionale, perché coinvolge le scuole di ogni parte d’Italia. E’ quasi tutto pronto a Montesilvano (Pescara), nel Pala Dean Martin, per accogliere, da domenica 12 a mercoledì 15 maggio, i circa 1.600 ragazzi che disputeranno il Trofeo Scacchi Scuola, il Campionato studentesco di scacchi organizzato sotto l’egida del ministero dell’Istruzione. Un evento dalle dimensioni davvero straordinarie, che coinvolge in stragrande maggioranza bambini, bambine, ragazzi e ragazze che hanno conosciuto gli scacchi per la prima volta proprio in questa occasione, e ne sperimentano così i valori di socialità, coesione e sportività.

Saranno ben 334 le squadre in campo negli otto tornei, tutte emerse da una selezione che ha coinvolto tra l’autunno e l’inverno scorsi tutti i Comitati regionali della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), che si sono incaricati di organizzare i tornei di qualifica. Un numero superiore a quello dello scorso anno, quando le squadre in gara furono 290. Di conseguenza anche il numero dei ragazzi coinvolti sarà certamente maggiore dei 1.490 del 2023, e dovrebbe arrivare a sfiorare, o superare, 1.600.

Nel torneo Primarie Open (scuole elementari) le squadre in gara sono 43, 35 invece nelle Primarie Femminili; nel torneo delle Medie Open le squadre sono 54, nel Femminile invece 45. Per la categoria Allievi Open le classi in competizione sono 55, 31 invece nel settore Femminile. Infine la categoria dei ragazzi più grandi, la Juniores: 49 le squadre dell’Open, 22 nel Femminile. Nell’Open, come di regola negli scacchi, possono giocare sia maschi che femmine, nel Femminile invece solo le donne.

Guardando alle singole Regioni, la maggior parte delle squadre arriva dal Veneto (34), seguono Lombardia (33), Abruzzo (28) e Campania (26). Una sola squadra arriva dal Molise, unica Regione non rappresentata è la Val d’Aosta.

I tornei si svolgeranno come tutti i tornei di scacchi a squadre, con sette match: la squadra che ottiene almeno 2,5 punti su 4 nel match si aggiudica la vittoria, il 2-2 equivale a un pareggio. Primo turno domenica 12 maggio alle 16.30, due turni il 13, due il 14, settimo e ultimo turno mercoledì 15 maggio alle 9 di mattina. A ora di pranzo del 15 maggio conosceremo il nome delle scuole vincitrici di quest’anno.