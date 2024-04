Dall’8 al 14 aprile a Vasto ci si gioca lo “scudetto” degli scacchi

Non tutti lo sanno, ma anche a scacchi si assegna uno “scudetto”, anzi due. Gioco individuale per vocazione, prevede però diverse competizioni a squadre, in cui conta la somma delle prestazioni individuali, la più celebre delle quali a livello internazionale è l’Olimpiade degli scacchi (prevista a settembre a Budapest).

La prossima settimana, da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile, a Vasto nell’affascinante sede di Palazzo d’Avalos, si svolgeranno le due più importanti competizioni italiane a squadre, la serie Master e il Campionato italiano a squadre Femminile (Cisf). La serie Master è la “Superlega” degli scacchi, che vede in campo le sedici migliori formazioni d’Italia, schierate da altrettanti circoli sparsi su tutto il territorio nazionale. Lo stesso vale, al femminile, per il Cisf. Un appuntamento obbligato per tutti i più forti giocatori italiani e che vede la partecipazione anche di diverse “star” straniere.

La formula della serie Master è piuttosto particolare: le sedici squadre vengono divise in due gironi da otto, che si sfideranno in un girone all’italiana. In ogni match contano le vittorie, le patte e le sconfitte: chi ottiene almeno 2,5 punti sui 4 in palio (due vittorie e una patta) vince il match. Le prime due classificate dei gironi affronteranno poi, in semifinali incrociate, le prime due dell’altro girone, e le vincenti poi andranno in finale. Lo stesso faranno le altre squadre, in doppi accoppiamenti che determineranno la classifica finale e, soprattutto, le quattro retrocessioni. Il Cisf invece, che vede in gara solo dieci formazioni, si disputerà in sette turni, con il sistema “svizzero” (vale a dire accoppiamenti determinati dalla classifica). Il 14 aprile le finali della Master e l’ultimo turno del Cisf designeranno le nuove squadre Campioni d’Italia.

Ecco le formazioni della serie Master, in ordine alfabetico: Accademia Milano, Arzachess Costa Smeralda, Arrocco Master Team – Accademia Scacchistica Romana, Asd Scacchistica Cerianese, C.S.B Le Due Torri, Chieti, il Grifone d’Arzignano, Lazio Scacchi Master, Mimosa Elite, Nastrotex Cufra Partenopea, Obiettivo Risarcimento Padova, Palermitano Scacchi, Palmascacchi Blacks, Scacchistica Torinese A, Worldtradinglab Club 64 Modena.

Le dieci squadre iscritte nel Femminile: Accademia Milano Donne, Arrocco Women Team – Accademia Scacchistica Romana, Caissa Italia Pentole Agnelli, Excelsior Femminile, Fischer Chieti, Libertas Nereto femminile, Matti per gli scacchi, Ostia Scacchi Pink Team, Pedone Isolano, Pedone Isolano Girls.

La squadra da battere con ogni probabilità sarà ancora Obiettivo Risarcimento, la “Juventus” degli scacchi italiani, che viene da ben sei scudetti consecutivi (13 in totale dal 2006), e ha preiscritto tra i suoi effettivi il GM croato Ivan Saric, oltre al russo Alexander Predke, che oggi gioca sotto bandiera serba, e i fortissimi Sabino Brunello, Danyyil Dvirnyy, Artem Gilevych. La tradizionale concorrente, Worldtradinglab Club 64, schiera altri giocatori di assoluto rilievo: Andrea Stella, Pierluigi Basso, il giovane GM belga Daniel Dardha, Paolo Formento, Edoardo Di Benedetto. Il Campione d’Italia, Luca Moroni, come al solito gioca per il circolo che l’ha visto crescere, la Cerianese. Un altro giocatore di vaglia, Lorenzo Lodici, con Alberto Barp e Kirill Shevchenko è nella formazione del Pedone Isolano, mentre il GM sardo Francesco Sonis verrà schierato dall’Arzachess Costa Smeralda.

Nel Femminile, le campionesse uscenti sono le ragazze di Pedone Isolano, con la francese Sophie Milliet, Tea Gueci, Valeria Martinelli, che dovranno vedersela con Caissa Italia (Marina e Roberta Brunello, Melissa Maione, Yulia Osmak) e Fischer Chieti (con la Campionessa d’Italia Olga Zimina, la polacca ex campionessa d’Europa Monika Socko, Roberta Messina, Gaia Paolillo).

Oltre alle partite in diretta, sul sito ufficiale http://www.chesspro.it/cismasteref…/squadre-cis-femminile/), gli appassionati potranno seguire anche il commento, minuto per minuto, di Mr.Chess, al secolo l’avvocato Carlo Marzano, tra i più popolari “streamer” scacchistici italiani, che è stato nominato commentatore ufficiale della manifestazione. Appuntamento con lui sul canale Youtube a cui si accede dal link: https://www.youtube.com/c/MrChess