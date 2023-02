Andrea Delogu: sono entrata nel tunnel… degli scacchi

Andrea Delogu è la protagonista della copertina del nuovo numero di Scacchitalia e racconta com’è iniziata la sua grande passione per gli scacchi

Andrea Delogu si racconta a Scacchitalia, la rivista ufficiale della Federazione scacchistica italiana. E dice:

“Quello per il gioco è stato un amore a prima vista. Peccato che abbia vinto solo due partite…” racconta la conduttrice di “Prima Sanremo”, che ora è tornata in tournée teatrale con lo spettacolo “40 e sto”. “E’ iniziato tutto durante una vacanza in montagna. Non sapevo cosa fare e ho pensato: “Perché no? In fondo è il gioco più antico del mondo. Ma non immaginavo che ne sarei stata tanto presa”

Continua a leggere su Scacchitalia. La rivista, in pdf, la puoi scaricare direttamente qui:

Se invece vuoi la rivista cartacea, ecco dove acquistarla:

Conosci gli scacchipugilato o vuoi scoprirli? A Riccione si giocano i Mondiali 2023 – GUARDA