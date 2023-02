Shauna Rae, l’incredibile storia dell’influencer 23enne intrappolata nel corpo di una bimba di 8 anni

Shauna Rae ha raccontato la sua vicenda nel reality autobiografico I Am Shauna Rae, svelando come la chemioterapia per un cancro al cervello che la colpì da bambina le abbia bloccato lo sviluppo

Quando nella sua vita è entrato il travel blogger Dan Swygart, questi è stato subissato dalle critiche per l’attrazione verso una donna che sembra una bimba. Il che per Shauna rappresenta un grosso problema. Spiega infatti lui: «Non appena si dice che non puoi avere un legame reale con qualcun altro, la si disumanizza. È un essere umano. Merita di avere relazioni e legami con chi vuole»

Shauna Rae è alta un metro e 16 e pesa 22 chili. Il nanismo ipofisario da cui è affetta non è però congenito. È dovuto ad una chemioterapia cui fu sottoposta da bambina per un cancro al cervello, da cui è fortunatamente guarita. Ma la cura ne bloccò lo sviluppo. Questa particolarità ha fatto sì che Shauna sia rimasta “intrappolata” nel corpo di una bimba di 8 anni.

L’amore

La giovane ha raccontato la sua storia nel reality autobiografico I Am Shauna Rae, andato in onda sull’emittente britannica TLC. E ha spiegato come la sua condizione le abbia impedito di trovare l’amore: ha infatti rifiutato diversi ragazzi che ha definito «inquietanti». Finchè nella sua vita non è entrato un giovane travel blogger, Dan Swygart, 26 anni. I due si sono fotografati insieme e lui appare anche nel programma.

Ma contro il giovane si sono scatenate miriardi di critiche feroci sui social, proprio per l’aspetto da bambina di Shauna. Uno ha scritto, ad esempio: «Dan sembra quasi particolarmente attratto da lei perchè è piccola, il che è preoccupante. Mi dispiace». Un altro: «Sì, ha 23 anni, ma sembra e parla come una bambina di otto anni».

E questo costituisce un enorme problema sia per Shauna che per coloro che le stanno accanto. Dan, che non ha proseguito la relazione con lei, spiega infatti: «Non appena si dice che non può avere un legame reale con qualcun altro, la si disumanizza, il che è assolutamente disgustoso. È un essere umano. Merita di avere relazioni e legami con chi vuole. E penso che alcune persone non siano abbastanza mature dal punto di vista emotivo per capire che si può avere un legame profondo basato sulla personalità piuttosto che solo sull’aspetto».

L’influencer Shauna Rae

Shauna ha un grande seguito sui social: 250 mila su Instagram, quasi 200 mila su TikTok. Ha un suo merchandising dove vende magliette ed è un’influencer a tutti gli effetti. Al Daily Star dice di essere ancora in cerca dell’amore.

