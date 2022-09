Susanna Messaggio, ecco cosa fa oggi la bellissima ex valletta di Mike Bongiorno

Susanna Messaggio, gli anni passano ma resta ancora bellissima come allora, quando in tv affiancava il re dei quiz Mike Bongiorno in Telemike, Superflash e Bis

Una lunghissima carriera sul piccolo schermo, la sua, iniziata nel 1979 a La Bustarella. Ma esattamente vent’anni fa lasciava la televisione. La sua ultima incursione nel mondo del cinema risale invece al 2011, in “Asfalto rosso”.

La nuova vita di Susanna Messaggio

Oggi Susanna è psicopedagogista e giornalista. E, come scrive sul suo profilo Instagram “ufficio Stampa e PR nel mondo della medicina, salute, farmacia e benessere. Appassionata di arte”.

Ai suoi follower, che sono quasi 55 mila, racconta i suoi progetti e il mondo del benessere con la simpatia che l’ha sempre caratterizzata.

