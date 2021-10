Eugenia Suarez, ecco tutte le foto della modella che ha fatto infuriare Wanda Nara

Eugenia Suarez al centro di una telenovela in tre atti in salsa social con Wanda Nara e Mauro Icardi, dove tutto avviene “in diretta” su Instagram, ultima frontiera delle love story

Eugenia Suarez è al centro dello scandalo sulla presunta rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una crisi matrimoniale nata e sviluppata tutta sui social. Ha iniziato Wanda con una storia su Instagram choc che ha fatto capire che qualcosa di grave le fosse successo. Dentro, infatti, ha scritto: “Un’altra famiglia rovinata per una zoccola”.

A cosa si riferiva? I media argentini e francesi sono certi: Wanda è stata tradita con una bellissima modella e attrice argentina, più giovane di lei di sei anni e che sarebbe pure sua amica: Eugenia Suarez.

Successivi messaggi su Instagram di Wanda la vedono lasciare Parigi, dove vive con Mauro Icardi e i cinque figli (due dell’attaccante del Psg e tre avuti da Maxi Lopez), e approdare a Milano. Con una foto insieme a loro e il commento: “Giorni felici a Milano. Grazie per avermi reso la mamma più orgogliosa del mondo”. Nessuna parola sul marito: nè lei, nè lui rilasciano dichiarazioni. Però Wanda cancella tutte le foto del calciatore dal suo profilo. E ci pensa la giornalista di spettacolo Ker Weinstein a scatenare la bufera, sostenendo che Wanda le abbia scritto: “Mi sono separata”.

ATTO SECONDO

Nella serata di domenica si consuma il secondo atto: Mauro ha lasciato Parigi per precipitarsi a Milano. Posta una storia e tre foto in cui appare insieme a Wanda, con tanti cuoricini e gli auguri per la festa della mamma argentina. Pace fatta?

Chissà. Perchè l’ultimo colpo di scena arriva con l’ultimo post di Wanda: la foto della mano in evidenza e la didascalia che suona come un libera tutti: “Mi piace di più la mia mano senza anello”.

ATTO TERZO

Tutto finito, quindi? E se così fosse che ne sarà dei loro affari in comune, dato che Wanda è la sua manager? (GUARDA) Non si sa. Il gossip continua a muoversi su Instagram: Eugenia ha smesso di seguire Mauro, ma non Wanda. E la cosa è reciproca. Mentre Wanda ha smesso di seguire entrambi. Ma chi è poi Eugenia Suarez, la giovane che, stando ai media, avrebbe fatto perdere la testa al calciatore? Modella, cantante e attrice di Buenos Aires e molto nota in Argentina, è soprannominata “China” per via degli occhi a mandorla (la nonna è giapponese). In passato i suoi amori hanno fatto scalpore: già madre di una bimba che oggi ha 8 anni, Rufina, avuta dall’attore Nicolas Cabre, nel 2015 portò alla separazione un altro attore, Benjamin Vicuna, dal quale ha avuto altri due figli, Magnolia e Amancio di 3 e appena un anno.

