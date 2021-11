Madonna, a 63 anni, le foto del nuovo scandalo

Madonna, la regina del pop, non smette di dare scandalo. E posa per alcuni scatti bomba che fanno impazzire i suoi fan di tutto il mondo: sul letto, sotto il letto e in versione dark lady

Madonna non smette di dare scandalo, facendo impazzire i fan di tutto il mondo. E, alla bellezza di 63 anni, posa per alcuni scatti davvero bomba che la immortalano sul letto, sotto al letto e in versione dark lady. Con un capezzolo che sbuca malizioso da un intimo da capogiro…

UN RITOCCHINO?

Naturalmente, nel mondo del gossip non mancherà qualche voce velenosa pronta a parlare di ritocchini con Photoshop per ringiovanire la star. Chissà. Di certo in pochissime ore il post è diventato virale, raggiungendo quasi il milione di like.

IMMAGINI HOT

Non è certo la prima provocazione della cantante e non sarà l’ultima: Madonna gioca sul letto, si mostra con i tacchi a spillo, morde la testata del letto e posa in intimo anche sotto al letto, lasciando che un capezzolo faccia capolino… sfidando così la rigidissima censura dei social.

