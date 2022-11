L’incredibile storia di mamma Phi, 11 figli da 8 padri diversi: “Così non restano orfani”

Phi è una giovane mamma di Memphis che sta spopolando su Tik Tok con i video insieme alla sua numerosa prole. A chi le chiedeva perché fare 11 figli con 8 padri diversi, ha risposto: “Per una questione matematica.”

La vicenda, raccontata dal Mirror, sta facendo il giro del mondo e il video sulle giustificazioni di Phi è diventato virale.

Ma non è questa l’unica, incredibile sorpresa che la donna riserva ai suoi fan…

Si chiama Phi ed è una giovane mamma di Memphis. Il suo account Tik Tok @phieudoraa sta spopolando per i video che registra insieme alla sua numerosa prole: ben 11 figli. Sorprendente, certo, ma capita.

Brasile, diciannovenne partorisce due gemelli di due padri diversi. Ecco cos’è successo – GUARDA

Otto padri e 11 figli

Il punto è però che i figli li ha avuti da 8 padri diversi. A chi le chiedeva perché, ha risposto in un video visto da oltre 3 milioni di persone, dopo che la storia è stata raccontata da giornali come il Mirror : «È una questione matematica: lascia che te lo spieghi. Se hai un compagno e ne togli uno, ne hai zero. Ma se ne hai otto e ne porti via tre, ne hai ancora cinque».

E ancora: «Se avessi solo 1 bambino di un solo papà e lui se ne andasse o morisse i miei figli sarebbero orfani, ma se ne avessi 8 e 3 dovessero andarsene o morire i miei figli ne avrebbero ancora 5 di papà…».

Agli haters che l’attaccavano ha aggiunto: «Dovete imparare a fare i conti».

Rumeysa Gelgi, la donna più alta del mondo, prende per la prima volta l’aereo: ecco come ha fatto – GUARDA

Padri scelti online

Ma non è questa l’unica sorpresa. Phi rivela infatti che i compagni li sceglie online, su Craiglist (noto sito americano di offerte e relazioni) o sul Marketplace. Poi, si spera scherzosamente, sui figli aggiunge: «Ne voglio avere come altri 19, solo per poter arrivare a un numero pari, 30».

Jorund Viktoria Alme, l’incredibile storia del norvegese normodotato che “si percepisce” donna disabile – VIDEO

Non lo faccio per il sussidio

C’è anche chi sospetta che lo faccia per ottenere i sussidi dallo Stato, ma lei mostra un documento in cui è scritto che riceve solo 10 dollari ogni 4 settimane. E conclude con chi continua a criticarla:

«Lo state facendo sembrare davvero un crimine».

Morto Amou Haji, “l’uomo più sporco del mondo”: 94 anni, non si lavava da 50 – VIDEO

Tutte le notizie più strane (ma documentate) dal mondo – GUARDA